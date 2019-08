Musiksommer: SHMF-Bilanz zur Festspiel-Halbzeit

Hamburg. Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) zieht für seinen Konzert-Sommer 2019 bei gleich gebliebener Auslastung eine positive Halbzeitbilanz: Von den rund 212.000 verfügbaren Plätzen seien nun 185.000 Plätze belegt. Das entspricht einer Auslastung von rund 87 Prozent, teilte die Pressestelle mit. 140 der 223 Veranstaltungen, die im Festivalzeitraum vom 6. Juli bis zum 1. September 2019 stattfinden, seien bislang ausverkauft, hieß es weiter.

Zum Vergleich: 2018 waren es 190.000 Plätze, davon waren zur Halbzeit 165.000 Plätze vergeben. Das entsprach seinerzeit ebenfalls einer Auslastung von rund 87 Prozent. 124 der insgesamt 202 SHMF-Veranstaltungen waren zum Vorjahreszeitpunkt ausverkauft gewesen. Themenschwerpunkt in diesem Jahr ist die Musik von Johann Sebastian Bach. 2018 stand Robert Schumanns Schaffen im Fokus der Programmplanung. In Hamburg war das SHMF in diesem Jahr mit 23 Konzertterminen präsent, davon wurden 12 in die Elbphilharmonie gelegt.

Überragende Janine Jansen

„Die Auseinandersetzung mit Bach ist eine Art Bestandsaufnahme der Pflege dieser grandiosen Musik“, erklärte SHMF-Intendant Christian Kuhnt. „Die Aufführung sämtlicher Partiten, Sonaten, Cello-Suiten sowie der Präludien und Fugen aus dem Wohltemperierten Klavier kommt dem Besteigen musikalischer Gipfel gleich.“ Die diesjährige Porträtkünstlerin, die Geigerin Janine Jansen, habe mit ihren bisherigen Auftritten bereits Festivalgeschichte geschrieben.

Am 1. September wird das SHMF in der Kieler Sparkassen-Arena mit einer Aufführung des Disney-Filmklassikers „Fantasia“ beendet, bei der die NDR Radiophilharmonie aus Hannover live den Orchesterpart spielt.