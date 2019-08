SHMF: Im Reinbeker Schloss trifft Barock auf Moderne

Nils Mönkemeyer und Andreas Arend zeigen beim Konzert in Reinbek ihre Experimentierfreude

Reinbek.. Ungewohnte Klangfarben brachte Nils Mönkemeyer (Viola) mit Andreas Arend (Theorbe und Jarana) beim Schleswig-Holstein Musik Festival in das Schloss Reinbek. Bei dem Konzert unter dem Titel „Feedback – von Bach bis Jimi Hendrix“ erklangen drei Instrumente, die wunderbar zusammenpassen, jedoch in dieser Kombination selten zu hören sind. In seinen Programmen sucht Mönkemeyer immer wieder nach neuen Entdeckungen, die spannende Hörerlebnisse erzeugen. Dabei spannt er den Bogen originärer Bratschenliteratur des 18. Jahrhunderts bis hin zur Moderne und zu Eigenbearbeitungen.