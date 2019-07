Deutscher Buchhandlungspreis: Hamburger Finalisten

Berlin/Hamburg. Die Buchhandlung Lüdemann in Wilhelmsburg, die Buchhandlung Lüders in Eimsbüttel, die Buchhandlung Seitenweise in Hamm und die Buchhandlung Felix Jud in der Hamburger City erhalten den Deutschen Buchhandlungspreis 2019. Das teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) mit. Bundesweit wurden 118 Buchhandlungen aus 467 Bewerbungen für den Preis ausgewählt. Die Preisverleihung findet am 2. Oktober in Rostock statt.

Erst dort erfahren die Nominierten, welche Auszeichnung sie genau erhalten, und werden über drei verschieden dotierte Kategorien verteilt. Die drei besten der ausgewählten Buchhandlungen erhalten jeweils 25.000 Euro. Ein undotiertes Gütesiegel wird auch in diesem Jahr an Buchhandlungen vergeben, deren Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren im Schnitt über einer Million Euro lag. Aus Hamburg ist in dieser Kategorie die Buchhandlung Heymann nominiert.