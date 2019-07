Neues Album von Thees Uhlmann im September

Berlin. Wer sich gefragt hat, was Thees Uhlmann, Ex-Sänger der Hamburger Band Tomte, Mitgründer des Indie-Labels Grand Hotel van Cleef und erfolgreicher Solist, in den vergangenen sechs Jahren seit seinem Album „#2“ gemacht hat, erfährt am 20. September mehr: „Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip-Hop-Videodrehs nach Hause fährt“, heißt einer der Songs auf seinem dritten Album „Junkies und Scientologen“.

Nach seinem mehr als vielversprechenden Ausflug in die Romanwelt – ein Trend bei Musikern in den letzten Jahren – mit seinem Buchdebüt „Sophia, der Tod und ich" 2015 kehrt der Wahlberliner also zu seiner Hauptkompetenz zurück. Nach 24 Jahren bei Tomte und den Vorgängerbands wagte Uhlmann 2011 mit „Thees Uhlmann" und anschließend mit „#2" Alleingänge, die jeweils sehr weit oben in den Top Ten landeten. Sechs Jahre einen Bogen um Studios gemacht Da ist es durchaus mutig, sechs Jahre einen Bogen um Studios und zwei Jahre um die Bühnen zu machen: „Hat lange gedauert. Ich weiß. Ich konnte nichts machen. Doch, ich hätte was machen können, aber das konnte ich nicht. Sie verstehen!", teilt Uhlmann in der Album-Ankündigung mit. Jetzt kann er wieder. Am 17. Dezember kommt er mit Band und den neuen Liedern in die Große Freiheit 36. Karten kosten 41,75 Euro im Vorverkauf.