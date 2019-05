Little Steven feiert die Liebe und singt für den Klimaschutz

Live eine Macht: Little Steven and the Disciples of Soul.

Little Steven hat gerade sehr viel Zeit. Erst spielte Bruce Springsteen, sein Hauptarbeitgeber, mehr als ein Jahr lang Solokonzerte am Broadway, nun veröffentlicht der Boss am 14. Juni ein neues Album, an dem die E Street Band (und damit Little Steven) ebenfalls nicht beteiligt ist.

Was den passionierten Ban­dana-Träger und Ex-Schauspieler („Die Sopranos“) in die Lage versetzt hat, seine alte Band, die Disciples of Soul, zu reaktivieren. Im vergangenen Jahr gab es bereits ein Album mit einem Haufen Coverversionen („Soulfire!“), auf der aktuellen Scheibe ist nun ausschließlich ganz neues Material zu hören, sämtlich von Little Steven selbst geschrieben.

Eine Ode an das Leben

„Summer of Sorcery“ heißt es und ist genau das: ein Album, das den Zauber des Sommers einfängt. Die sonnendurchfluteten Tage, die lauen Nächte, das Hitzeflimmern auf dem weichen Asphalt, die Pophits aus dem Radio. „I’m a child again“, singt der inzwischen 68-Jährige, und tatsächlich klingt dieses Album ganz wunderbar unbeschwert, ist eine Ode an das Leben, perfekt verpackt in ein Rock-’n’-Soul-Gewand, das für 60 Minuten Dauergroove sorgt.

Little Steven Pressefoto

Foto: Universal Music

Immer wieder erinnert das an die traditionellen Springsteen-Konzerte in Asbury Park/New Jersey, bei denen stets um Weihnachten herum tief in die Soulklassiker- und Sixties-Pop-Kiste gegriffen wurde. Dort wie hier geht es um das sinnstiftende Erleben von Gemeinschaft, von Liebe und Harmonie. „Leg die Kamera weg, schalt das Handy aus“, fordert Little Steven im Song „Communion“, und die quicklebendige Bläsersektion setzt die passenden Akzente: Wer wollte sich mit Technik ablenken, wenn das Leben gerade so pulsiert, wenn der Rhythmus in die Beine geht und das Herz ganz weit macht ...

Am 5. Juni in der Fabrik

Dem Hass und der Spaltung in seiner amerikanischen Heimat setzt Little Steven, sonst durchaus ein Freund klarer Statements, vor allem die Kraft der Liebe entgegen. Und die des Tanzes. „Party Mambo!“, „Soul Power Twist“ – wenn Little Steven and the Disciples of Soul am 5. Juni in die Fabrik kommen, dürfte bei diesen euphorischen Uptempo-Nummern auch vor der Bühne der Schweiß fließen.

Und dann gibt es da noch eine echte Überraschung: den Fridays-for-Future-Song „Superfly Terraplane“, in dem der junge Protagonist der Elterngeneration zuruft, man habe genug von ihren Ausflüchten, es sei an der Zeit, grundsätzlich etwas zu ändern, um den Klimawandel zu stoppen. Little Steven und Greta Thunberg: Hier passt perfekt zusammen, was altersmäßig so weit auseinanderliegt.