Cro in der Elbphilharmonie: Hier im Live-Video

Der Countdown läuft: Der Rapper mit der Pandamaske tritt am Montag für den guten Zweck in Hamburgs neuestem Wahrzeichen auf.

Hamburg. Die Elbphilharmonie macht ernst mit ihrer Ankündigung, ein Haus für alle sein zu wollen: Nachdem im Januar das YouTube-Sternchen Rita Ora in der Konzerthalle trällerte, kommt am Montagabend Cro in die HafenCity. Die Hamburger "Fabs Foundation" hat den Rapper mit der Pandamaske für ein Wohltätigkeitskonzert in die Elbphilharmonie geholt, unterstützt wird er von den YouTubern Samantha Harvey, Leroy Sanchez, DJ Tay James & Stixx.

Sämtliche Erlöse des ausverkauften Konzerts fließen laut Veranstalter in die Stiftungsprojekte der Fabs Foundation. Wer keine Karte bekommen hat, kann das Konzert live bei YouTube auf dem "Channel Aid"-Kanal verfolgen – und so mit jedem Klick weitere Spendengelder generieren. Unter anderem werden mit den Spendengeldern die Initiativen "Chance to Dance" und "Laureus Sport for Good" unterstützt.

( HA )

