Auf Kiel fallen Bomben, gefeiert wird trotzdem

Hamburg. Es ist eine Szenerie, wie man sie sich böser, kaputter und ekelhafter nicht vorstellen kann: Ein Mann missbraucht die zwölfjährige Schwester seiner Frau. Stopft ihr seine stinkende Zunge in den Mund und benutzt sie dann noch weitaus mehr für seine Triebabfuhr. Nur zwischendurch lässt er von ihr ab, und das entbehrt dann nicht einer gewissen Symbolik. Als Luisa Norff, jenes kluge, unschuldige, von einem moralischen Kompass geleitete Mädchen, den SS-Schwager mit den Militärgerichten der Alliierten konfrontiert und den Amerikanern, die längst am Rhein stünden, da knöpft Onkel Vinzent die Hose erst einmal wieder zu. Das Dritte Reich erschlafft, es ist fast schon alles verloren.

In "Der Gott jenes Sommers", dem fesselnden neuen Roman des 65-jährigen Schriftstellers Ralf Rothmann, wird die kurze Zwischenepoche besucht, die die ersten Monate des Jahres 1945 darstellen. Eine Zeit, in der die einen noch ganz im Wahnsystem der Nazis gefangen sind und die anderen sich mit der Niederlage abgefunden haben oder sie gar herbeisehnen. Auf dem Land werden rauschende Feste gefeiert, während Bomben auf Kiel fallen. Aus dem Osten schleppen sich immer mehr Flüchtlinge nach Norddeutschland, während auch die jüngsten Männer, die eigentlich noch Jungen sind, an die Front müssen.

Heimatfront erzählt eigene Geschichten

Das Schicksal der Männer, die noch kurz vor Kriegsende beim Waffengang verheizt wurden, schilderte der 1953 in Schleswig geborene Rothmann in seinem 2015 erschienenen Roman "Im Frühling sterben". Der Melker Walter, eine der Hauptfiguren, taucht am Rande auch in Rothmanns neuem Roman auf. Aber er rückt notwendigerweise in den Hintergrund, weil die Heimatfront ihre eigenen Geschichten zu erzählen hat. In diesem Fall diejenige der jungen Luisa, deren Landverschickung für sie zunächst einmal nur Gutes verheißt: Sie muss nicht mehr zur Schule und darf lesen, lesen, lesen.

Ihr Vater, eindeutig eine der sympathischsten Personen in diesem Roman, ist der Wirt von hohen Nazis im Offizierskasino in Kiel und abseits seiner Selbstironie ("Ich bin ein schlichtes Gemüt, Kinder, ein gewöhnlicher Mensch aus Dithmarschen") ein kluger Mann. Oder in den Augen der Hundertprozentigen: ein Defätist.

Unterschiedliche Haltungen

Luisas Familie ist ein Abbild der unterschiedlichen Haltungen. Ihre Mutter jammert unentwegt, besonders wegen der Menschen aus den Ostgebieten, die nun überall einquartiert werden. Die Schwester Billie dient sich und ihren Körper den Mächtigen an, und zu denen gehört auch ihr Schwager Vincent, der mit der ältesten Schwester Gudrun verheiratet ist. Führer-treuer als die kann man eigentlich gar nicht sein. Die letzten Monate des großen Kriegs sind auch verbal eine Phase der Auflösung: Die Heil-Hitler-Echokammer wird zum Raum der offenen Aussprache, in der Hitler längst eine Figur von gestern ist. So spricht Billie, die später freilich mit einem Nazi von der Bildfläche verschwindet: "Jeder Soldat, der jetzt noch ins Feld muss, stirbt für nichts und wieder nichts, und je eher sie euren Hitler und sein Gesocks zum Teufel jagen, desto besser für uns!"

Und so spricht ihr Vater, der nur selten da und wenig verlässlich ist, weil er mit den Nazis seine Geschäfte macht: "Wir alle leben von denen (...). Und zwar nicht schlecht. Aber deswegen muss ich sie noch lange nicht mögen." Rothmann ist ein Meister des realistischen Erzählens, ein Autor, der warmherzig auf seine Figuren blickt, wenn die zu den guten Menschen gehören wie Luisa, die Mitleid mit Tieren hat und einer ausgelaugten Stute Aspirin ins Futter mischt. Dabei ist Medizin das, was im wörtlichen und übertragenen Sinne alle benötigen.

Luisas Speichel schmeckt säuerlich

Wie in Arno Geigers im Januar erschienenen Roman "Unter der Drachenwand", der das letzte Kriegsjahr in der österreichischen Provinz imaginiert, wird die Alltäglichkeit des Lebens vom Krieg keineswegs vollständig ausgesetzt. "Der Gott jenes Sommers" ist einer, der über Leben und Sterben gebietet. Dem Leben widmet Rothmann eine sich über mehrere Seiten erstreckende Geburt eines Kälbchens, aber der Tod ist ein gewaltiges Prinzip. Er rafft auch beinahe Luisa dahin, die nach der Vergewaltigung an Typhus erkrankt.

Und der Tod ist wie der Krieg ein alter Bekannter. Auf einer zweiten Erzählebene tritt ein Chronist namens Bredelin Merxheim auf, der in altmodischem Deutsch vom Dreißigjährigen Krieg berichtet. Sprachlich gelungen, aber durchaus verzichtbar – einer Analogie, um die Überzeitlichkeit des Schlachtens zu dokumentieren, hätte es nicht wirklich bedurft.

Ralf Rothmann: „Der Gott jenes Sommers“, Suhrkamp, 254 S., 22 Euro

Die Singularität deutschen Kriegstreibens findet in Rothmanns Roman ihren Ausdruck in der Entdeckung, die Luisa beim Streichen durch die Gegend macht. Sie und ihr junger Gefährte, ein Nachbarsjunge, finden ein Straflager, und Luisas Speichel schmeckt mit einem Male säuerlich. Dieses Buch erzählt vor allem auch vom Erwachsenwerden vor der Zeit; von den Freiheiten und den Zumutungen, die zu den Kriegen gehören, vom Mangel und vom Reichtum der Erfahrungen.

Ralf Rothmann hat einen weiteren großen Roman geschrieben, der von seiner Sprachmacht und der Plastizität der Darstellung lebt. Wie alle seine Romane hat "Der Gott jenes Sommers" einen autobiografischen Kern. Es ist die persönliche Lebensgeschichte der Eltern, die anklingt. Ihre Erlebnisse sind aufgehoben in der Erinnerung des Sohnes. Die Erzählungen derer, die den Krieg erlebt haben, prägen auch die Nachgeborenen.

