Kapitalismus auf der Bühne: Vom Strahlemann zum Wrack

Hamburg. Howard Roark hat eine Vision. Von einer glühenden Masse aus Granit, von Händen, die diesen Stein aufbrechen können, von Holz und Erzen, die darauf warten, in neuer Form wiedergeboren zu werden. Roark träumt von einem Bauwerk, das er mit seinen Händen schaffen wird. Er ist der Schöpfer, er fühlt sich gottgleich, überlegen und einmalig. Architekten-Kollegen bezeichnet er als "Stümper", über den berühmten Parthenon sagt er: "Er taugt nichts." Jens Harzer spielt am Thalia Theater das Genie Howard Roark in Johan Simons' deutscher Erstaufführung von Ayn Rands Romanbearbeitung "Fountainhead".

In den USA ist das 1943 erschiene Werk bis heute ein Bestseller, hierzulande ist die russisch-amerikanische Schriftstellerin Rand (1905–1982) weitgehend unbekannt. Sie gilt als Vordenkerin eines hemmungslosen Wirtschaftsliberalismus und eines uneingeschränkten Kapitalismus. Howard Roark ist ihr Held und Sprachrohr, die Figuren um ihn herum sind mediokre Baumeister, zynische Geschäftemacher und skrupellose Machtmenschen. Doch so einfach folgt Regisseur Simons der Vorlage Rands nicht. Er sieht den vermeintlichen Idealisten Roark kritisch.

Wenn der am Ende der vierstündigen Inszenierung zum großen Schlussmonolog ansetzt und von Schöpfertum, Selbstaufopferung und Altruismus schwadroniert, hört ihm seine Geliebte Dominique (Marina Galic) schon nicht mehr zu. Sie lauscht einer Jazzplatte und entfernt sich, während Roark noch redet. Am Ende tanzt er über die Bühne. Seine Welt ist brüchig wie die Projektionsfläche aus Eis, die Stéphane Laimé im Hintergrund der Bühne aufgehängt hat und die im Laufe des Abends schmilzt.

Harzers Howard Roark ist ein arroganter Außenseiter

Als Baumeister steht Roark für kühne Entwürfe und für eine neue Architektur, die sich von antiquierten Vorbildern befreit. Auf aktuelle Anspielungen verzichten Simons und sein Hauptdarsteller allerdings. Harzers Howard Roark ist ein arroganter Außenseiter; Fanatiker, der für seine bedingungslose Haltung genauso geliebt wie gefürchtet wird.

Sein Antipode heißt Peter Keating. Jörg Pohl, mit weißblonder Perücke, ist zu Anfang noch ein launiger Geselle, erfolgreich und begehrt. Lässig arbeitet er an seiner Karriere, doch schon bald wird seine Fassade rissig. Seine Entwürfe lässt er vom ehemaligen Kommilitonen Roark überarbeiten, seine Frau Dominique verkauft er für einen spektakulären Auftrag an den Medienmogul Gail Wynand (Sebastian Rudolph). Pohl löst die Figur Keatings völlig auf. Aus dem Strahlemann wird ein abgewracktes Mamasöhnchen, das zusammengekauert mit dem Kopf zwischen den Beinen dasitzt und dessen strahlende Karriere den Bach runtergegangen ist, weil er immer nur mittelmäßig war.

Eine zentrale Rolle im Reigen aus Egoismus, Selbstüberschätzung und Machtstreben spielt Dominique Francon. Sie ist die Tochter des Architekten Guy Francon (Matthias Leja), zuerst die Frau von Peter Keating, dann von Gail Wynand und die Geliebte von Howard Roark. Marina Galic macht aus ihr eine rätselhafte Sphinx, die sich zwischen den Männern bewegt, die vorgeben, sie zu lieben. Sie manipuliert einerseits, aber sie lässt sich auch zum Spielball machen. In einem Dialog mit Peter Keating sagt sie: "Du hast nie gewollt, dass ich echt bin. Du wolltest nur einen Spiegel. Die Menschen wollen immer nur Spiegel um sich herum." Diese Funktion als Projektionsfläche erfüllt Galic präzise. Überhaupt gibt es im Ensemble wieder einmal keinen Schwachpunkt.

Simons' Inszenierung hält die Spannung über die gesamte Länge des Abends. Es macht Spaß, den Schauspielern in diesem Spiel der Wertesysteme zuzusehen. Das Publikum reagiert begeistert und feiert Ensemble und Regie.

