Saskia Fischer erkrankt – Vorstellung fällt aus

Hamburg. Aufgrund einer Erkrankung im Ensemble muss die heutige Vorstellung am Ernst Deutsch Theater entfallen, teilte die Bühne an der Mundsburg mit. Die Schauspielerin Saskia Fischer ist krank, sie spielt in Lutz Hübners "Wunschkinder" die Mutter.

Die Produktion hatte erst am am 15. März Premiere, Regisseur Hartmut Uhlemann zeigte den konfliktreichen Familienstoff am Ernst Deutsch Theater in einer konzentrierten Fassung. Hübner ist - mit Koautorin Sarah Nemitz - der meistgespielte Gegenwartsdramatiker an deutschen Theatern. Beider Stücke "Frau Müller muss weg" und "Dir Firma dankt" wurden fürs Kino respektive Fernsehen verfilmt. Am Ernst Deutsch Theater lief vor "Wunschkinder" bereits "Blütenträume".

( msch )

