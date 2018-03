Berauschender Trip des weltweit gefragtesten Choreographen

London. Wer die aktuelle Tanzperformance "Autobiography" von Wayne McGregor anschaut, kann nicht anders, als sich den international gefeierten Choreografen als einen sehr körperbewussten Menschen vorzustellen. Jedenfalls agieren die Tänzerinnen und Tänzer seiner Company ausgesprochen agil und athletisch, und das passt zur Erscheinung des schmalen, stets sportiv gekleideten Briten. Die Besucher des Laban Theaters, einer kleinen Bühne tief im Süden Londons, an deren Schule McGregor unterrichtet, sind begeistert.

"Autobiography" ist ein einziger berauschender Trip, eine physische Höchstleistung. Zu teilweise strapaziösen E-Musik-Sounds der Musikerin Jjin erkundet zunächst ein Tänzer solistisch den Raum. Tastet sich vor, streckt seine Glieder und entwickelt elegante, fließende Bewegungen. Später gesellen sich neun weitere hinzu. Die Bühne bleibt weitgehend leer bis auf atemberaubende Lichtkonstruktionen von Lucy Carter. Das multinationale Ensemble besteht nur aus absoluten Top-Tänzern.

McGregor trainiert täglich und lebt vegan

"Autobiography" wirkt nicht ganz so cool wie das vor einigen Jahren in Hamburg gastierende "Fase". Es gibt viele schöne, innige Begegnungen, die allerdings nicht unbedingt konventionelle Paarkombinationen beschreiben, und auch mal Barockmusik von Corelli. Eine sehr persönliche Arbeit. "Für mich ist die technische Entwicklung vom Körper nicht getrennt. Wir upgraden uns ja auch alle ständig. Alles kehrt zur Frage des Körpers zurück", sagt ein aufgeräumter, McGregor durchs Telefon. Natürlich ist McGregor gesundheitsorientiert, er trainiert täglich, lebt vegan.

Seine Besessenheit, sein Interesse für Wissenschaft, Technologie, Biologie und Robotertechnik ist von früheren Arbeiten bekannt. Er hat schon Informationen aus der Kardiologie und der Lungenanalyse künstlerisch genutzt. In "Autobiography" hinterfragt er nichts weniger als unsere eigene Lebens-Geschichte. Er betrachtet den Körper als Archiv, in dem die Vergangenheit, aber auch die Zukunft eingeschrieben ist.

Für "Autobiography" schuf Wayne McGregor einen Zyklus von 23 Bildern, gleich einer Bibliothek, deren Teile partiell festgeschrieben sind, aber auch variieren, und lässt sie nach einem Algorithmus bis auf Eröffnung und Ende jedes Mal in einer anderen Reihenfolge tanzen. Kein Abend ist daher wie der andere.

"Ich liebe die Vorstellung, dass das Stück Rückschau hält, sich aber auch immer wieder neu schreibt und nie damit aufhört." Wayne McGregor hat sogar sein eigenes Genom untersuchen lassen. Das Ergebnis sei eher unspektakulär, erzählt der Tanzstar. Zu 96 Prozent Europäer, keine gesundheitlichen Auffälligkeiten.

"Ich wollte eine getanzte Meditation über das Selbst schaffen. Daraus habe ich 23 Ideen entwickelt. Es ist nicht wirklich eine Geschichte, es geht um Orientierung im Raum. Um physikalische Aktivität, die sich verändert und immer wieder neue Bewegung hervorbringt. Daraus setzt sich der Tanz zusammen."

Vielleicht kommt das Stück auch nach Hamburg

Das ist in den großen Gruppentableaus, an den fast Ballett-artigen Pas de deux und Pas de trois zu beobachten. Genauso wie an der an Merce Cunningham orientierten offenen, zeitgenössischen Tanzsprache – oder an den energetischen Hip-Hop-Moves mit Crumping und Popping. Bis zu einem gewissen Grad habe es ihn fasziniert, die Kontrolle über das Stück abzugeben: "So ist ja auch das Leben. Man weiß nicht, was als nächstes passiert, was der nächste Tag bringt. Man kann sein Schicksal nur bedingt beeinflussen."

Mit dem seit 25 Jahren erfolgreichen McGregor meint es das Schicksal derzeit gut. In diesem Jahr arbeitet der Vielbeschäftigte allein mit drei verschiedenen Ballettkompanien. Regelmäßig choreografiert er neben seiner eigenen Kompanie das Royal Ballet in London, und bald könnte man ihn auch häufiger in Deutschland zu sehen bekommen. Derzeit steht er in Gesprächen mit der neuen Leitung des Berliner Staatsballetts. Auch Filmregisseure wie die von "Harry Potter" und "Fantastic Beast" schätzen seinen Input. Und wenn er nicht auf Reisen ist, genießt er sein neues, gigantisch designtes Studio im Nordosten Londons.

"Autobiography" wird nach der Deutschlandpremiere in Wolfsburg im Spätsommer voraussichtlich auch in Hamburg zu sehen sein.

Company Wayne McGregor:

"Autobiography" Deutschlandpremiere 10./11.4., jeweils 20.00, KraftWerk,

Autostadt in Wolfsburg, Stadtbrücke,

38440 Wolfsburg, Karten unter

T. 0800/288678238;

www.movimentos.de

