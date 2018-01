Bibi & Tina: Lina Larissa Strahl verzaubert den Stadtpark

Hamburg. Bekannt wurde sie als Hexe in der "Bibi & Tina"-Filme von Detlev Buck, doch vor ihrer Karriere als Schauspielerin machte Lina Larissa Strahl durchaus schon als Musikerin auf sich sich aufmerksam. Jetzt rückt die 20-Jährige wieder verstärkt ihren Gesang in den Mittelpunkt – und tut dies bald auch auf ganz großer Bühne: Denn am 10. August kommt Lina im Rahmen ihrer "Fan von dir"-Tour für ein Konzert in den Hamburger Stadtpark. Dabei wird die Sängerin auch ihre Hits aus dem Ende des vergangenen Jahres veröffentlichten Albums "Ego" zu Gehör bringen.

Lina möchte in Hamburg studieren

Der Gig könnte auch zum Heimspiel für Lina selbst werden – demnächst möchte sie in Hamburg ihr Studium beginnen, und zwar nichts mit Musik: "Geschichte und Englisch waren meine Lieblingsfächer", sagte der Teeniestar jüngst im Gespräch mit dem Abendblatt. Der Auftritt im Stadtpark wird übrigens Linas zweites Hamburg-Konzert in diesem Jahr sein. Am 15. März spielt sie in der bereits ausverkauften Großen Freiheit 36. Karten für das Open-Air gibt es im Ticketshop des Veranstalters FKP Scorpio.

