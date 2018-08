Fantasievolle Stadtlandschaft aus Lehm

Es ist ein Festival, bei dem Kinder und Erwachsene ihre Baufantasien ausleben können: Vom 4. bis 30. September gibt es vor der Rindermarkthalle St. Pauli wieder das Mitmachprojekt „Bauen mit Lehm“ des Vereins Bunte Kuh. Es wird seit 1986 hauptsächlich von dem Ehepaar Karen und Nepomuk Derksen organisiert. Was auf Kampnagel einmal kleiner angefangen hat, ist nun seit drei Jahren eine große Aktion mit Tausenden großen und kleinen Künstlern am Neuen Kamp 31, bei der unter einer überdachten Bühne große begehbare Lehmskulpturen entstehen. Es gibt mehrere Phasen, an denen sich Kinder ab vier Jahren mit ihren Eltern und Großeltern beteiligen dürfen.

Unter fachlicher Betreuung von Architekten und Künstlern können sie vom 4. bis 7. September kleine Modelle aus Lehm an Tischen in aufgestellten Containern entwerfen. Aus allen Entwürfen werden vier ausgesucht, die nach Meinung der Fachleute in kurzer Zeit bis zum Ausstellungsbeginn am 23. September gebaut werden können und zum Daraufklettern, Hinein- und Durchgehen geeignet sind. „Wir haben schon große Schlösser, Burgen, Moscheen, Elefanten, aber auch Fantasietiere, Labyrinthe und von Drachen bewachte Tore erstellt“, sagt Karen Derksen, Sprecherin des Vereins Bunte Kuh.

An den bis zu vier Meter großen begehbaren Kunstwerken darf auch jeder, der möchte, mitbauen oder weiterhin kleine Modelle fertigen, die dann mit ausgestellt werden. „Das Schöne an dieser Aktion ist, dass Kinder und Jugendliche Hand in Hand mit ihren Eltern und Nachbarn, mit Menschen verschiedener Ethnien, mit geistig und körperlich Behinderten eine neue Stadtlandschaft aufbauen“, sagt Nepomuk Derksen, der mit 22 Fachleuten und Ehrenamtlichen das Projekt vor Ort betreut.

Die Idee für diese Nasslehmbauweise hat der Künstler vor vielen Jahren von seinen Reisen durch Afrika mitgebracht. Unter der Woche (außer montags) machen vor allem Kitagruppen und Schulklassen vormittags beim Projekt mit, am Nachmittag und Wochenende kommen Familien. Am letzten Bautag, dem 22. September, gibt es dann ab 15 Uhr ein großes Fest mit Livemusik und Speisen aus dem Lehmofen. „Wir haben auch viele Kinder, die aus sozial benachteiligten Stadtteilen zu uns kommen“, sagt Karen Derksen. Bis zum 30. September können die Bauwerke bewundert werden. Die Kinder dürfen danach ihre Modelle mitnehmen. Möglich ist dieses Projekt nur durch Spenden – auch der Abendblatt-Verein „Kinder helfen Kindern“ unterstützt die Aktion finanziell.

Infos: Aktionsort ist vor der Rindermarkthalle St. Pauli, Neuer Kamp 31. Vom 4.–22.9. können alle von Di bis So, 9.30–17 Uhr, mitbauen. Am 22.9. gibt es von 15–18 Uhr ein Fest, die Ausstellung ist vom 23.–30.9. täglich von 10–18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, Gruppen ab fünf Personen mögen sich bitte anmelden unter

Tel. 39 90 54 31, www.buntekuh-hamburg.de