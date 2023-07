Tennis: Zverev gegen Molcan, deutsches Duell für Ella Seidel

Der Hamburger Alexander Zverev trifft bei seinem Heimturnier am Rothenbaum in Runde eins auf den Slowaken Alex Molcan.

Hamburg. So richtig glücklich sah Noma Noha Akugue nicht aus, als sie am Sonnabendmittag im Lexus Forum am Nedderfeld ihre Gegnerin für ihre Hauptfeldpremiere am Hamburger Rothenbaum erfuhr. Turnierbotschafterin Andrea Petkovic (35) hatte der 19-Jährigen vom Club an der Alster die Brasilianerin Laura Pigossi (28) zugelost.

Gegen die aktuelle Nummer 138 der Weltrangliste hatte die Reinbekerin, im Ranking 59 Plätze hinter Pigossi eingestuft, bei den French Open in Paris in der zweiten Qualifikationsrunde mit 6:7 (2:7) und 3:6 den Kürzeren gezogen. "Natürlich ist das eine schwierige Aufgabe, aber ich hoffe, dass ich vor heimischem Publikum die Revanche schaffen kann", sagte sie.

Vier Hamburgerinnen im Hauptfeld

Akugue ist eine von vier Spielerinnen vom Club an der Alster, die im 32er-Hauptfeld aufschlagen dürfen. Das interessanteste Duell hat dabei die amtierende deutsche Hallenmeisterin Ella Seidel (18/Nr. 302) vor sich, die bei ihrer Hamburger Hauptfeldpremiere auf die zweitbeste gemeldete Deutsche, Jule Niemeier (23/Dortmund/Nr. 105), trifft.

Die schwierigste Aufgabe wartet auf Eva Lys. Die 21 Jahre alte Weltranglisten-164., die bereits im vergangenen Jahr im Hauptfeld aufschlug, die Auftaktrunde aber nicht überstand, muss sich mit der an Position zwei gesetzten Ägypterin Mayar Sherif (27/Nr. 38) auseinandersetzen. Ihr Vorteil könnte sein, dass Sherif an diesem Sonnabend noch beim WTA-Turnier in Palermo (Italien) im Halbfinale gefordert war.

Lys gegen Ägypterin Sherif

"Ich spiele auf diesem Level Turniere, um mich mit genau solchen Weltklassespielerinnen zu messen. Ich freue mich sehr auf das Match", sagte Eva Lys, die in Begleitung ihrer Mutter Maria und ihrer kleinen Schwester Isabella (8) zur Auslosung erschienen war.

Sherif war in der Setzliste an Position zwei vorgerückt, nachdem die topgesetzte Russin Daria Kassatkina (26/Nr. 11) nach ihrem Halbfinaleinzug in Palermo am Freitagabend ebenso abgesagt hatte wie ihre Landsfrau Anastasia Potapowa (22/Nr. 24), die Probleme mit ihrem Visum vorgab. Neue Topgesetzte ist nun die Kroatin Donna Vekic (27/Nr. 22), die zum Auftakt gegen die Australierin Storm Hunter (28/Nr. 154) gefordert ist.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zverev erneut gegen Molcan

Die vierte Hamburgerin, Tamara Korpatsch (28/Nr. 99), trifft in der ersten Runde auf die Argentinierin Maria Carle (23/Nr. 147), die 2022 Eva Lys ausgeschaltet hatte.

Bei den Herren kommt es in der ersten Runde für den Hamburger Olympiasieger Alexander Zverev (26/Nr. 21) zur Neuauflage seines Auftaktmatches in der vergangenen Woche in Bastad (Schweden), das er in drei Sätzen gegen den Slowaken Alex Molcan (25/Nr. 81) gewonnen hatte. Der topgesetzte Norweger Casper Ruud (24/Nr. 4), der am Sonntag in Bastad im Finale steht, spielt zunächst gegen Sebastian Baez (22/Nr. 63) aus Argentinien.

Deutsches Duell bei den Herren

Auch im Herrenfeld gibt es ein deutsches Duell, der Berliner Wildcardinhaber Rudi Molleker (22/Nr. 264) trifft auf den Nürnberger Maximilian Marterer (28/Nr. 157). Der Karlsruher Sandplatzspezialist Yannick Hanfmann (31/Nr. 46) hat im Argentinier Francisco Cerundolo (24/Nr. 20) das härteste Los gezogen, Daniel Altmaier (24/Nr. 64) aus Kempen spielt gegen Frankreichs Altmeister Richard Gasquet (37/Nr. 49), der 2005 noch zu Masters-Zeiten in Hamburg im Finale stand.

In der ersten Runde der Qualifikation verpasste der Münchner Max Hans Rehberg (19/Nr. 401) eine Überraschung. Gegen den Kolumbianer Daniel Elahi Galan (27/Nr. 56) servierte er zweimal zum Matchgewinn, musste sich letztlich aber mit 6:4, 6:7 (5:7) und 3:6 geschlagen geben. Der zweite Münchner, Marco Topo (19/Nr. 361), unterlag dem Chilenen Cristian Garin (27/Nr. 119) mit 3:6, 4:6.

Damen-Hauptfeld startet Sonntag

Die Hauptfeldmatches starten bei den Damen am Sonntag, die Herren beginnen am Montag. Die Spielpläne stehen noch nicht fest, die Qualifikantinnen und Qualifikanten werden am Sonntagabend nach Abschluss der Partien zugelost.

Die Auslosung in der Übersicht:

Damen: Vekic (Kroatien/1) - Hunter (Australien); Akugue (Hamburg/Wildcard) - Pigossi (Brasilien); Trevisan (Italien) - Kalieva (USA); Osorio (Kolumbien/8) - Rachimowa (Russland); Pera (USA/3) - Qualifikantin; Kanepi (Estland) - Qualifikantin; Shnaider (Russland) - Qualifikantin; Grabher (Österreich/5) - Qualifikantin; Putintsewa (Kasachstan/6) - Qualifikantin; Niemeier (Dortmund/WC) - Seidel (Hamburg/WC); Korpatsch (Hamburg) - Carle (Argentinien); Paolini (Italien/4) - Qualifikatin; Rus (Niederlande/7) - Timofejewa (Russland); Tomova (Bulgarien) - Podoroska (Argentinien); Schmiedlova (Slowakei) - Udvardy (Ungarn); Sherif (Ägypten/2) - Lys (Hamburg).

Herren: Ruud (Norwegen/1) - Baez (Argentinien); Delien (Bolivien) - Qualifikant; Fils (Frankreich) - Qualifikant; Kecmanovic (Serbien/8) - Lajovic (Serbien); Alexander Zverev (Hamburg/4) - Molcan (Slowakei); Marterer (Nürnberg/WC) - Molleker (Berlin/WC); van Assche (Frankreich) - Muller (Frankreich); Davidovich Fokina (Spanien/7) - Cachin (Argentinien); Etcheverry (Argentinien/6) - Djere (Serbien); Ruusuvuori (Finnland) - Pella (Argentinien); van de Zandschulp (Niederlande) - Varillas (Peru); Musetti (Italien/3) - Qualifikant; F. Cerundolo (Argentinien/5) - Hanfmann (Karlsruhe); Zhang (China) - Qualifikant; Altmaier (Kempen) - Gasquet (Frankreich); Rubljow (Russland/