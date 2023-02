Polizei Hamburg: Illegales Rennen? Fahrerloser BMW in Bushaltestelle gefunden

Die Beamten wurden am Abend zu einem verunfallten BMW auf St. Pauli gerufen – vom Fahrer des Wagens fehlt bisher jede Spur.

Illegales Rennen? Fahrerloser BMW in Bushaltestelle gefunden

Hamburg. Ein eher kurioser Unfall beschäftigt die Polizei Hamburg am Montagabend auf St. Pauli: An der Straße St. Pauli Fischmarkt haben die Beamten einen verunfallten BMW in einer Bushaltestelle auf Höhe des Park Fiction gefunden – allerdings ohne Fahrer und bislang auch ohne genau zu wissen, wie der Wagen dort hingekommen ist.

Der Verdacht steht im Raum, dass der Unfall, bei dem nach jetztigem Ermittlungsstand keine Unbeteiligten zu Schaden gekommen sind, durch ein illegales Autorennen verursacht worden sein könnte. Die Polizei sucht nun nach dem BMW-Fahrer: Mit etwas Glück taucht er aber von allein wieder auf. Ein anscheinend reumütiger 22-Jähriger hatte vergangene Woche (ebenfalls mit einem BMW) einen Unfall gebaut, war danach weggelaufen, später aber zurückgekommen.