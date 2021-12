Abendblatt-Verein half 12.745 Menschen mit 807.349 Euro

Umfassende Hilfe in Hamburg: Bedürftige erhielten vom Verein vor allem Möbel, E-Geräte, Therapien und medizinische Hilfsmittel

Unser Verein konnte 2021 mit Spenden in Höhe von insgesamt 807.348,81 Euro 3438 bedürftige Erwachsene und 9307 Kinder in der Metropolregion unterstützen. „Hamburger Abendblatt hilft“ verschenkte zudem 8000 Weihnachtspäckchen an Einsame und Kranke. Danke für die Spenden, die diese Hilfe möglich machten! Anbei einige Beispiele, wo und wem wir geholfen haben.

Wir haben 62 Fahrräder gespendet und sechs behindertengerechte Pkws mitfinanziert. 41 Kinder und Jugendliche erhielten Lerntherapien und Nachhilfe. Fünf Kindern bezahlten wir Musikstunden. Sechs Kinder erhielten eine Petötherapie, drei medizinische Hilfsgeräte. 16 Mädchen und Jungen mit Behinderungen fanden bei einer Hippotherapie Entspannung und Freude. Sechs Assistenzhunde werden mithilfe unseres Vereins aktuell ausgebildet.

Zusammenarbeit mit sozialer Möbelkiste

Alleinerziehende sind besonders betroffen von finanziellen Problemen, deshalb stehen sie und vor allem ihre Töchter und Söhne im Fokus unserer Hilfe. Wir arbeiten sehr erfolgreich zusammen mit der Möbelkiste Hamburg, wo Menschen mit geringem Einkommen unter Vorlage ihres Bescheids günstig einkaufen können, und der Elektronikfirma Conrad, über die unser Verein nötige Möbel und Elektrogeräte bezahlt. Oft sind diese Geräte bei armen Familien „uralt“, benötigen viel Strom oder sind kaputt. Schlimmer noch ist, dass auch große Familien zum Teil gar keine Waschmaschine haben. In diesem Jahr finanzierte unser Verein 41 Waschmaschinen und 45 Kühlschränke. Das Kochen und Essen ist natürlich ebenso wichtig und so genehmigte der Verein 13 Herde und zwei Mikrowellen. Des Weiteren gab es sieben Staubsauger sowie eine Spende für eine Nähmaschine.

Ein großes Thema während Corona ist die Schulbildung. Behördliche Hilfen sind zwar inzwischen bereitgestellt worden, doch gibt es für einige Schüler und Studenten immer wieder besondere Umstände, die ein Gerät oder ein Software-Programm erforderlich machen, was sie sich selbst nicht leisten können. Hamburger Abendblatt hilft e. V. bezahlte dieses Jahr 55 Laptops/PC/Tablets sowie vier Smartphones. Neben den Einzelfallhilfen unterstützte der Verein auch Stiftungen oder andere Vereine mit E-Geräten und Internet-Zugängen.

Wohnungen meistens unrenoviert, ohne Küche

Ein weiterer großer Bereich ist die Ausstattung von Wohnungen. Menschen, die täglich jeden Cent umdrehen, können selten etwas für die Anschaffung von Möbeln zurücklegen. Gerade bei einem Wohnungswechsel sind leider auch Sozialwohnungen oft renovierungsbedürftig, haben keine Küche und der Boden ist blanker Beton. Kinder besitzen kein Bett oder Schreibtisch, die Familie keinen Esstisch oder Sofa. Wir konnten 110 Familien sowie Menschen mit Erkrankungen mit Möbeln helfen – das entsprach einer Spendensumme von 55.000 Euro.

Medizinische Hilfsmittel und Medikamente müssen oft selbst bezahlt werden, gerade für Senioren mit kleiner Rente ist das oft ein Problem, der Verein bezahlte deshalb u. a. zwölf Brillen.

Zum Ende jedes Jahres organisieren wir immer die große Weihnachtspäckchen-Aktion, dafür gab der Verein rund 127.000 Euro aus.