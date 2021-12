Eine Museumsklasse für Systemsprenger

Vier Kinder sitzen gemeinsam mit vier Betreuerinnen in einem Kreis, darunter die Museumspädagogin Ulrike Mayer-Küster, die gerade erklärt, dass sie heute eine Gemüsekiste bauen werden. Keines der Kinder sitzt still, Niels (alle Kindernamen geändert) jagt einer Fliege nach, Freddy wippt auf dem Stuhl hin und her. „Was sind die Regeln, wenn wir in die Werkstatt gehen?“, fragt Sozialpädagogin Sandra Lamberg. „Dass wir andere Kinder nicht mit Werkzeug bewerfen!“, ruft Anton wie aus der Pistole geschossen.

Willkommen in der Museumsklasse – sie ist ein einmaliges Kooperationsprojekt zwischen dem Jugendhilfeträger Gangway e. V., der AWO Hamburg und dem Bildungs- und Beratungszen­trum (ReBBZ) Harburg in Zusammenarbeit mit dem Freilichtmuseum Am Kiekeberg. Seit Herbst 2020 werden hier vier bis sechs komplex belastete Schüler in einer temporären Lerngruppe unterrichtet.

Aggressives und gewalttätiges Verhalten

Es sind sogenannte Systemsprenger, die in einer Regelschule nicht zurechtkommen, mit aggressivem und gewalttätigem Verhalten auffallen. Sie haben Entwicklungsstörungen, erlebten Traumata oder Gewalt und benötigen deswegen einen besonderen, „angstfreien Ort zum Lernen“, wie Ute Döpke, Bereichsleitung Grundschulprojekte/temporäre Lerngruppen bei Gangway, das im aktuellen Podcast „Von Mensch zu Mensch“ beschreibt.

Sie brachte die Idee für die Museumsklasse aus England mit. Dreimal in der Woche sind die Kinder am Kiekeberg, die beiden anderen Tage werden sie als Kleingruppe in der Bildungsabteilung Schwarzenbergstraße gefördert. Ziel ist es, sie nach einem Jahr in die Regelschule zurückzuführen.

Ute Döpke von Gangway ist froh über den VW Caddy, den die Vereine Hamburger Abendblatt hilft e.V., Hörer helfen Kindern und die PSD Bank Nord finanziert haben für die Museumsklasse

Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Da es sehr umständlich für Kinder und Betreuerinnen war, mit dem HVV-Bus ins Museum zu kommen, haben die beiden Vereine Hamburger Abendblatt hilft und Hörer helfen Kindern sowie die PSD Bank Nord der Museumsklasse einen gebrauchten VW Caddy gespendet.

Regelmäßig im HVV-Bus ausgerastet

„Das ist eine unglaubliche Erleichterung für uns, einige Kinder sind regelmäßig im HVV-Bus ausgerastet, sie waren schnell mit der Situation überfordert“, sagt Ute Döpke. „Alle unsere Kinder haben Lernschwierigkeiten, starke Selbstzweifel. Schule ist für sie sehr negativ besetzt, fast alle verweigern das Lernen, wenn sie zu uns kommen“, sagt Friederike Schwartau von der AWO.

Deswegen tue den Kleinen der Museumsort außerhalb des Schulumfelds so gut. „Sie bekommen hier alles, was sie brauchen, damit sie sich den Lerninhalten öffnen, sich wieder als Teil einer Gruppe begreifen. Wir denken hier in ganz kleinen Schritten“, sagt die Sozialpädagogin. Ein intensiver Austausch mit den Eltern gehört zum Konzept.

Naturwissenschaften durch die Hintertür vermittelt

Anton (10) dreht in der Werkstatt sorgfältig eine Schraube nach der anderen in seine Gemüsekiste. Er ist ein kräftiger Junge, der sich häufig mit Freddy (11) kabbelt, ihn gleichzeitig als Freund bezeichnet, ebenso wie Ben (9), der auch in die Museumsklasse geht. „Früher in der Schule wurde ich so viel gemobbt, da bin ich dann immer richtig ausgerastet. Wenn das passiert, bin ich nicht mehr bei mir, mache Sachen kaputt. Dann riefen sie immer meine Mutter an“, sagt Anton. Nach intensiven Beratungen durch die Beratungsabteilung des ReBBZ Harburg mit allen Beteiligten konnte er in der Museumsklasse aufgenommen werden. Seine Entwicklung erstaunt Museumspädagogin Ulrike Mayer-Küster am meisten.

„Am Anfang hatte Anton sich geweigert, auch nur einen Hammer in die Hand zu nehmen. Er sagte, er könne gar nichts. Jetzt ist er der Erste, der sich einen Akkuschrauber holt und loslegt“, sagt die 54-Jährige. Zusammen mit ihren Museumskolleginnen hat sie einen Plan erstellt, wie sie die Bereiche Kochen und Ernährung, Landwirtschaft und Gartenarbeit sowie ihr Thema Technik und Werken so mit dem Lehrplan in Einklang bringen kann, dass die Kinder „quasi durch die Hintertür und spielerisch die MINT-Fächer und Naturkunde lernen“. So erklärt sie nebenbei beim Löten, wie Strom entsteht, und auf dem Wasserspielplatz, den alle Kinder lieben, wird der Wasserkreislauf durchgenommen.

Die Betreuerinnen der Museumsklasse (v.l.): Friederike Schwartau, Ulrike Mayer-Küster, Birte Meinberg und Sandra Lamberg

Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Freddy ist seit Anfang des Projekts dabei und mit elf Jahren der Älteste. „Ich bin schon in der ersten Klasse aus der Schule geflogen, habe zu viel Stress gemacht. Ich habe sogar Pausenverbot bekommen, musste im Klassenzimmer unter Aufsicht bleiben. Dabei brauche ich doch so viel Bewegung“, erzählt der hibbelige Junge. Er versteht, warum er nicht in der Grundschule bleiben konnte: „Ich war oft gemein, habe andere Kinder geschlagen und getreten.“

Spürbare Angst vor der Regelschule

Er wurde dann von einer Lehrerin im Einzelunterricht beschult. Freddy hat spürbar Angst vor den Anforderungen in der Regelschule, er lernt ungern, liebt aber die Museumsklasse und freut sich jeden Morgen auf sie, weil „wir hier viel werkeln und kochen“. Er erträgt Lärm schlecht, obwohl er selbst sehr laut ist. Oft hält er auch die Lerngruppe nicht aus, und als es zum Deutschunterricht geht, schaut er sich mit einer Betreuerin die Schweine im Stall an.

Die Ruhe ist auch das, was Niels (8) am meisten an der Lerngruppe mag. Und dass er Platz hat zum Toben und neue Freunde. „Ich hatte noch nie Freunde, ich wurde immer geärgert und habe mich dann mit Boxen und Schlagen verteidigt. Ich war ganz oft traurig“, sagt der Junge und seine Augen füllen sich mit Tränen. Während er beim Werken eifrig war, setzt er sich bei Deutsch still in eine Ecke mit dem Blick zur Tür. Alle Versuche, ihn an den Tisch zu holen, gelingen nicht.

Sonderpädagogin Birte Meinberg möchte, dass jedes Kind sich ein Tier aussucht, das es malen und beschreiben soll. Anton und Ben machen gern mit und der Neunjährige liest laut vor, was er geschrieben hat. „Er hat sich anfangs nicht getraut, vorzulesen, ich bin dann mit ihm rausgegangen“, berichtet Meinberg. Ben soll bald zurück in die Grundschule gehen, dabei wird er intensiv begleitet. Niels geht hinaus, Frau Schwartau folgt ihm, er macht die Aufgabe unter einer Rutsche sitzend, da fühlt er sich offenbar sicher. Auch das ist okay.