Hamburg. Nach Abschluss der Tests kann das Kreuzfahrtschiff nun regelmäßig im Hamburger Hafen die Maschinen abschalten und so Abgase vermeiden.

Nach dem etwas holprigen Start der Landstromanlage im Hamburger Kreuzfahrtterminal Steinwerder gibt es nun einen wichtigen Fortschritt. Nach Angaben der Reederei hat die „MSC Preziosa“ die nötigen Tests abgeschlossen und wird bei allen künftigen Anläufen in Hamburg mit Landstrom versorgt. Das Schiff kommt wieder am 26. Mai und wird bis Ende Dezember noch zahlreiche weitere Reisen ab Hamburg absolvieren.

Kreuzfahrt Hamburg: Auch AIDA nutzt hier Landstrom

Auch andere Reedereien, allen voran Platzhirsch AIDA Cruises, setzen bei ihren Schiffen künftig auf eine regelmäßige Versorgung mit externer, umweltfreundlicher Energie, um im Hafen nicht ihre Maschinen laufen lassen zu müssen.

Dass diese Technik durchaus ihre Tücken hat, wird häufig bei den ersten Anschluss-Tests deutlich. Mal macht das Einmessen der Schiffselektrik Probleme, mal sorgen Tidenhub und schlecht zugängliche Luken für Verdruss bei jenen, die das Übergabefahrzeug bedienen. Dennoch ist Hamburgs Hafen-Chef Jens Meier überzeugt, künftig nicht nur am Terminal Altona (er bietet Landstrom schon seit 2017 an), sondern auch in Steinwerder viele einlaufende Schiffe mit Landstrom versorgen zu können.

Mehr zum Thema

Michele Francioni, Chief Energy Transition Officer bei MSC Cruises, sagt dazu: „Wir brauchen mehr Häfen in ganz Europa und darüber hinaus, die wie die deutschen Häfen Landstrom bereitstellen, damit wir die lokalen Luftemissionen weiter reduzieren können. Wir werden dafür sorgen, dass unsere Schiffe überall dort, wo es die Infrastruktur erlaubt, für den Anschluss bereit sind. Bereits im Juni letzten Jahres unterzeichneten wir mit der Hamburg Port Authority eine Absichtserklärung, in der wir uns zur Nutzung von Landstrom in Hamburg verpflichteten.“

MSC Cruises: „Landstrom wichtiger Bestandteil unserer Strategie“

Das Thema Landstromnutzung liege MSC Cruises sehr am Herzen, betont auch Georg Schmickler, Chief Business Development Officer und Interims-Geschäftsführer von MSC Cruises Deutschland. „Wir sind entschlossen, Landstrom dort zu nutzen, wo es möglich ist, da dies ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie zur Reduzierung der Emissionen ist. Daher freuen wir uns, dass wir in Hamburg ab sofort Landstrom nutzen und die geschlossene Absichtserklärung in die Tat umsetzen können. Wir sind zudem stolz darauf, dass wir eines der bei deutschen Gästen beliebtesten Kreuzfahrtschiffe ganzjährig in die Hansestadt zurückholen konnten.“

Kreuzfahrt: Bei „MSC Euribia“ klappte Versorgung noch nicht

Eigentlich war das auch schon bei den Anläufen der „MSC Euribia“ geplant, die von Oktober bis April regelmäßig in Hamburg zu Gast war. Jedoch blieb es hier nur bei ersten Tests. Nun muss also die „Preziosa“ das schon vor einem Jahr gegebene Landstromversprechen von MSC in Hamburg einlösen.

Mehr über Kreuzfahrten im „Kreuzfahrt Guide 2024“, erhältlich beim Abendblatt oder im Buchhandel.