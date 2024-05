Hamburg. Das 290 Meter lange Kreuzfahrtschiff wird in den Sommermonaten im Wechsel nach Norwegen oder Island ablegen. Was eine Kabine kostet.

Am kommenden Sonnabend (25. Mai 2024) läuft mit der „Costa Favolosa“ nach mehrjähriger Pause erstmals wieder ein Schiff der Flotte von Costa Crociere in den Hamburger Hafen ein, nachdem von der Reederei in den Vorjahren für Fahrten ab Deutschland lediglich Bremerhaven und Kiel genutzt worden sind.

Für das 2011 in Dienst gestellte Schiff ist es der erste Anlauf in der Hansestadt. In den Sommermonaten sollen von hier aus verschiedene Reisen in Richtung Nordeuropa starten.

Kreuzfahrtschiff „Costa Favolosa“ läuft Hamburger Hafen an – Kabinen noch frei

Nach seiner Erstankunft am Terminal Altona wird das Kreuzfahrtschiff abends wieder aufbrechen und Kurs auf Norwegen nehmen. Bis zum 8. Juni geht es dann Stück für Stück die norwegische Küste hinauf bis zum Nordkap und wieder zurück.

Noch sind auf der Website der Reederei und bei Reisebüros freie Kabinen zu finden, die Preise der Premierenreise starten bei 1999 Euro pro Person in der Innenkabine (bei Doppelbelegung), eine Außenkabine kostet 2299 Euro. Freie Balkonkabinen werden auf der Website für diesen ersten Termin momentan nicht angezeigt, für Folgetermine gibt es aber noch Kapazitäten.

Ab Hamburg mit dem Schiff Richtung Island und Norwegen

Nach der Rückkehr am 8. Juni und dem Gästewechsel in Hamburg steht dann eine zweiwöchige Kreuzfahrt nach Island (mit fünf Häfen dort) an, unterwegs wird auch haltgemacht in Schottland und auf den Shetlandinseln. Hier gibt es zurzeit noch freie Kabinen in allen Ausführungen, die Preise reichen von 1894 Euro (Innenkabine) bis 4794 Euro (Suite). Bei allen Preisen ist ein Getränkepaket inkludiert, ebenso das obligatorische Trinkgeld an Bord.

Weitere Reisetermine ab Hamburg mit den zwei Routen im Wechsel sind der 23. Juni, der 7. und 29. Juli, der 11. und 25. August sowie der 8. September. Diese letzte Abfahrt beinhaltet allerdings eine lediglich neuntägige Reise nach Schottland und zu den Shetlandinseln, auch sie endet in Hamburg, und zwar am 16. September. Danach geht das Schiff dann wieder auf Kurs Westeuropa in Richtung Mittelmeer.

Die „Costa Favolosa“ fährt unter italienischer Flagge. © Costa Kreuzfahrten | Davide Scappini

Costa ist eine Marke des Carnival-Konzerns, zu dem auch Aida, Cunard, Princess sowie eine Reihe weiterer Anbieter gehören. Bis 2023 war Costa Crociere organisatorisch sogar hauptverantwortlich für Aida, inzwischen wurden die beiden Marken jedoch voneinander getrennt, sodass sie jetzt als gleichberechtigte Schwestern nebeneinander existieren.

Costa 1948 in Genua gegründet – 2012 sank die „Concordia“

Gegründet wurde Costa als italienische Kreuzfahrtreederei vor 76 Jahren in Genua. Ihre Schiffe haben jeweils Platz für mehrere Tausend Gäste und bieten eine Mischung aus italienischer Lebensart, familiärer Atmosphäre, internationaler Küche sowie bunter Unterhaltung. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren reisen in der Regel kostenlos in der Kabine der Eltern.

Costas Markenzeichen ist der gelbe Schornstein, an dem man die großen Schiffe in den Hafenstädten schon von Weitem erkennen kann. Die 290 Meter lange „Costa Favolosa“ ist ein jüngeres Schwesterschiff der 2012 verunglückten „Costa Concordia“, hat Platz für rund 3800 Passagiere und bietet fünf Restaurants sowie 13 Bars an Bord.

Mehr über Kreuzfahrten im „Kreuzfahrt Guide 2024“ (270 Seiten, 19,50 Euro) vom Hamburger Abendblatt, erhältlich im Abendblatt-Shop und im Buchhandel.