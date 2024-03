Das weltweit erste große Methanol-Containerschiff, die „Ane Maersk“ der Reederer Maersk, legt am Eurogate-Containerterminal im Hamburger Hafen an. Die «Ane Maersk» wurde bei Hyundai Heavy Industries in Südkorea gebaut und fasst mehr als 16.000 Standardcontainer © DPA Images | Axel Heimken