Hamburg. Die Abnahme der Ladungsströme in Nordeuropa zeigt einen grundlegenden Wandel. Häfen wie Tanger zählen zu den Gewinnern.

Der Containerumschlag im Hamburger Hafen ist 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 Prozent gesunken. Die Zahl muss in Hamburg niemanden mehr wachrütteln. In Politik und Wirtschaft ist angekommen, dass der Hafen kränkelt, und dass es neuer Perspektiven bedarf, ihn wieder in Schwung zu bringen. Falls es eines letzten Beweises bedarf, sei hinzugefügt, dass in Hamburg zuletzt vor 13 Jahren, so wenige Stahlboxen über die Kaikanten gehoben wurden wie im vergangenen Jahr..