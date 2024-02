Hamburg. Kritik am Senat: Handelskammer und Industrieverband mahnen die Sanierung wichtiger Wirtschaftswege an. Landesbetrieb kontert Vorwürfe.

Straßen, Brücken, Schienen und Wasserstraßen sind immer auch Wirtschaftswege – zumal in einer Handelsmetropole wie Hamburg. Der Jahresbericht des Rechnungshofes, in dem dieser eindringlich auf den kritischen Zustand vieler Brücken hingewiesen hat, insbesondere der Ernst-Merck-Brücke, die am Hauptbahnhof mehr als zehn Bahngleise überspannt, bereitet daher auch der Hamburger Wirtschaft Sorgen.