Hamburg. Der DGB hat mehr als 1000 Lehrlinge in der Hansestadt befragt. In welchen Berufen sie sich wohlfühlen – und in welchen oft eher nicht.

Die Warnungen von Wirtschaftsverbänden vor den gravierenden Folgen des wachsenden Fachkräftemangels werden zunehmend lauter, zugleich beklagen viele Unternehmen, es gäbe zu wenig Bewerber, um die freien Ausbildungsplätze zu besetzen. Dennoch liegt in der betrieblichen Ausbildung in Hamburger Unternehmen weiterhin vieles im Argen. Das belegt der Ausbildungsreport 2024 des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). „Wer Fachkräfte braucht, muss sie gut ausbilden und dann auch eine Perspektive bieten“, sagte Hamburgs DGB-Vorsitzende Tanja Chawla bei der Vorstellung der umfangreichen Studie.