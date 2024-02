Hamburg. Schäden sind zum Teil seit Jahren bekannt. Dennoch tut sich nichts – das könnte sogar den S-Bahn-Verkehr am Hauptbahnhof gefährden.

Der Landes-Rechnungshof wacht darüber, dass der Hamburger Senat mit dem Geld der Steuerzahler ordentlich und sparsam umgeht. Doch in seinem aktuellen Jahresbericht kritisiert er nicht nur, an welchen Stellen zu viel Geld ausgegeben wird, sondern auch, wo an der falschen Stelle gespart wird – nämlich an etlichen der 1700 Brücken. Mindestens in einem Fall habe dies „zu einer gravierenden Schadenszunahme geführt“, die sogar den S-Bahnverkehr in Hamburg gefährde.