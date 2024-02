Hamburg. Haspa feiert Richtfest für ihr Azubi-Wohnheim. Das steht auch dem Nachwuchs anderer Firmen offen. Stadt fördert weitere Neubauten.

Bei dem Wort „Yul“ denken die Älteren wohl zuerst an den Hollywoodstar mit Nachnamen Brynner, Teil der legendären „Glorreichen Sieben“. Auch wenn diese Assoziation wohl nicht geplant war: „Yul“ klingt in jedem Fall cooler als „Azubi-Wohnheim“. Und daher nennt die Hamburger Sparkasse ihr neues Wohnheim am Alsenplatz in Altona jetzt lieber „YUL YoungUrbanLiving by Haspa“. Am Freitag war Richtfest.