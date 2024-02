Hamburg. Ob Kranführer, Straßenbauer oder Hilfsarbeiter – alle sollen gleichviel mehr bekommen. Wie die Gewerkschaft die Forderung begründet.

Prallere Lohntüten für Bauarbeiter in Hamburg. Das will die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) jetzt bei den Tarifverhandlungen durchsetzen. Kein Rechnen mit Tarifen und Zuschlägen: „Es geht um einen Fixbetrag für alle: um 500 Euro pro Monat mehr im Portemonnaie. Egal, ob für den Bauhelfer oder für den Polier – für den Kranführer, Straßenbauer oder für die Büroangestellte im Bauunternehmen“, sagt der Bezirksvorsitzende der IG Bau in Hamburg, Achim Bartels.