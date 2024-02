Hamburg. Großes Containerschiff mit ungewöhnlichem Design schert in Asien-Europa-Dienst ein. Wann und wo das Schiff zu sehen sein wird.

Schiffsfans sollten sich dieses Datum im Kalender anstreichen: Am 28. März hält die Zukunft in Hamburgs Hafen Einzug. Dann wird hier der erste große Containerfrachter mit Methanolantrieb erwartet. Um 7 Uhr soll das 350 Meter lange Schiff „Ane Maersk“ der dänischen Reederei Maersk, vom englischen Felixstowe kommend, am Containerterminal Eurogate festmachen. Wer die Einfahrt des Schiffs mit dem ungewöhnlichen Design verfolgen will, muss entsprechend etwa eine Stunde vorher am Elbufer stehen.