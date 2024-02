Hamburg. Hamburger Unternehmen verspricht neue Standards beim Einkauf bis 2027. Doch es bleiben noch einige Fragen offen. Die Details.

Nachhaltig tätig sein will heute so gut wie jedes Unternehmen, nicht wenige streben an, ihre Produkte und ihr gesamtes Handeln klimaneutral zu gestalten. Der Hamburger Kaffeeröster Tchibo hat sich nun das Ziel gesetzt, in naher Zukunft nurmehr „verantwortungsvollen“ Kaffee zu verkaufen. „Ab 2027 sollen alle Tchibo-Kaffees aus verantwortungsvollem Einkauf kommen“, heißt es in einer Mitteilung des Röstkaffee-Marktführers in Deutschland.