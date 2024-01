Hamburg. Das Gesundheitsunternehmen mit Standorten auf Sylt und in Hamburg muss künftig auf eines seiner bekanntesten Gesichter verzichten.

Er war seit zwölf Jahren das Gesicht des Lanserhofs in Hamburg: Nils Behrens baute den Standort des Gesundheitsunternehmens in Hamburg auf, wurde später Chief Marketing Officer (CMO) der gesamten Gruppe, zu der auch die spektakuläre Anlage in List auf Sylt gehört.