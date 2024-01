Hamburg. Norbert Aust hat als Handelskammerpräses Olympische Sommerspiele mit der dänischen Hauptstadt vorgeschlagen – das Echo ist positiv.

Hamburg spricht wieder über Olympische Sommerspiele. Nach der Volksabstimmung am 29. November 2015, bei der 51,6 Prozent der Hamburger die Bewerbung stoppten, war es lange Zeit still geworden. Zu bitter die Niederlage, zu groß die Enttäuschung, zu schwach der Zuspruch, als sich ein weiteres Mal begeistert in eine Bewerbung zu stürzen.