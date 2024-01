Polizei Hamburg: Überfall in Fußgängerzone in Rahlstedt – Räuber gesucht

Gleich in zwei Fällen sollen Unbekannte in Rahlstedt versucht haben, Männer zum Abheben von Geld zu zwingen. Warum das misslang.

Hamburg. In der Fußgängerzone in Rahlstedt sollen zwei unbekannte Männer versucht haben, Geld von Passanten zu erpressen. Wie die Polizei Hamburg am Montag miteilte, sollen sie am Sonntagmorgen in zwei bislang bekannten Fällen jeweils einen Mann bedroht haben.

Doch es blieb beim versuchten Raubüberfall, denn die Opfer reagierten geschickt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Laut Polizeiangaben sollen sich die Taten gegen 9.55 Uhr in der Schweriner Straße hintereinander abgespielt haben. Da das Vorgehen und die Beschreibung sehr ähnlich ist, vermuten die Ermittler einen Zusammenhang.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sprachen die Täter in der Fußgängerzone erst einen 66-Jährigen an, später noch einmal einen 59-Jährigen. Dabei forderten sie jeweils unter Androhung von Gewalt, Geld an einem Automaten abzuheben und es ihnen zu geben.

Der 66-Jährige gab allerdings vor, keine EC-Karte bei sich zu haben. Daraufhin sollen die Räuber von ihm abgelassen haben und in Richtung S-Bahnhof Rahlstedt geflohen sein. Der 59-Jährige lehnte die Forderung einfach ab und schrie stattdessen laut um Hilfe. Die Räuber flüchteten wiederum in Richtung des S-Bahnhofs, ohne Geld erlangt zu haben.

Die bedrohten Männer blieben unverletzt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten allerdings nicht zur Festnahme der tatverdächtigen Personen. Daher hofft die Polizei nun auf Hinweise.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1

männlich,

20 bis 25 Jahre alt,

175 bis 185 cm groß,

„südländisches“ Erscheinungsbild

schlanke Statur

dunkle, kurze Haare

bekleidet mit einer hellen, möglicherweise beigefarbenen Winterjacke

Täter 2

männlich,

20 bis 25 Jahre alt,

160 bis 170 cm groß,

„südländisches“ Erscheinungsbild

schlanke Statur

Hinweise nimmt die Polizei Hamburg unter Telefon 040/ 428 65 67 89 sowie an jeder Dienststelle entgegen.