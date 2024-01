Handtasche aus Einkaufswagen gestohlen – Hunderte Euro weg

Eine 80-Jährige wurde in Schwarzenbek Opfer eines dreisten Diebstahls. Der Täter machte nicht nur in der Tasche der Seniorin Beute.

Schwarzenbek. Schock für eine Seniorin am Sonnabend (6. Januar): Wie die Polizei mitteilt, wurde eine 80-Jährige im Aldi-Markt an der Hamburger Straße in Schwarzenbek ihr Portemonnaie gestohlen. Die Frau hielt sich von 11 bis 11.25 Uhr in dem Discounter auf. Ihre Handtasche samt Geldbörse befand sich in dieser Zeit in ihrem Einkaufswagen. Dass diese fehlt, fiel ihr erst an der Kasse auf. Eine verdächtige Person hatte die Schwarzenbekerin nicht bemerkt.

Doch der oder die Täter haben nicht nur ihre Handtasche gestohlen. Kurze Zeit später wurde mit der EC-Karte der Frau an einem Bankautomaten Geld abgehoben. Der ihr entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas aufgefallen ist. Diese sollen sich bei der Kriminalpolizei Geesthacht unter 04152/8003 0 melden.

Weiter gibt die Polizei Tipps, wie man sich vor Taschendieben schützen kann. Es wird empfohlen, Geldbörsen immer am Körper, am besten in der geschlossenen Jacke zu tragen. Auch Handtaschen sind vor dem Körper am besten aufgehoben. Sollten sich fremde Personen auffällig nähern, sollte umgehend überprüft werden, ob noch alle Wertgegenstände da sind. Außerdem rät die Polizei dringend davon ab, den PIN für die EC-Karte auf Zetteln im Portemonnaie aufzubewahren. Sollte doch etwas passieren, sollte die Polizei eingeschaltet und alle Bankkarten gesperrt werden.