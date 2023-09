Polizei Hamburg: Mann bei Schlägerei am Quarree Wandsbek fast totgeprügelt

Hamburg. Bei einer Schlägerei in Wandsbek ist ein 35 Jahre alter Mann am Mittwochabend lebensgefährlich verletzt worden. Er musste im Krankenhaus notoperiert werden und liegt weiter auf der Intensivstation, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 35-Jährige hatte sich gegen 22.25 Uhr am Wandsbeker Quarree zwei Männern genähert, die zusammen auf einer Bank saßen. Plötzlich schlug er einem der beiden ins Gesicht. Der Angegriffene schlug zurück und streckte den Angreifer mit mehreren Hieben zu Boden. Dabei wurde der 35-Jährige so heftig am Kopf verletzt, dass er in die Klinik musste.

Mann bei Prügelei am Quarree Wandsbek fast totgeschlagen

Die beiden Männer, die auf der Bank gesessen hatten, flüchteten in Richtung Wandsbeker Allee. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb allerdings ohne Erfolg, weshalb die Polizei die Bevölkerung nun um Mithilfe bittet. Der Mann, der den 35-Jährigen krankenhausreif prügelte, ist etwa 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat laut Polizei ein „südländisches Erscheinungsbild“, eine kräftige Figur, kurze, schwarze Haare und einen kurzen Bart. Er trug dunkle Kleidung.

Mehr zum Thema

Zeugen, die Beobachtungen in Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.