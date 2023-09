Filmreife Verfolgungsjagd endet mit spektakulärem Unfall

Bergedorf/Lohbrügge. Es müssen Szenen wie in einem James-Bond-Film gewesen sein: Ein BMW-Fahrer hat sich am frühen Donnerstagmorgen mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd durch Bergedorf und Lohbrügge geliefert. Sie endete erst an der Habermannstraße mit einem Unfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand.

Laut Polizei hatte eine Streifenwagenbesatzung gegen 3 Uhr nachts in der Bergedorfer Innenstadt, an der B5/Höhe Weidenbaumsweg, routinemäßig einen BMW kontrollieren wollen. Doch der Fahrer ignorierte die Aufforderung anzuhalten nicht nur – er gab Gas und raste die Bergedorfer Straße/B5 weiter in Richtung Hamburg.

Verfolgungsjagd mit der Polizei endet an der Habermannstraße

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Am Sander Damm bog der Fahrer nach rechts ab, raste im BMW weiter die Straße hinunter, am Lohbrügger Markt vorbei, über Am Beckerkamp und die Habermannstraße. Er überfuhr rote Ampeln und lenkte den Wagen teilweise sogar in den Gegenverkehr. Doch als er in der Habermannstraße eine Verkehrsinsel überfuhr, war das sein vorerst letztes Manöver: Der Wagen prallte nun gegen einen geparkten Mercedes, danach gegen einen ebenfalls geparkten Nissan. Der wiederum wurde auf einen Toyota geschoben. Auch ein Laternenmast und ein Baum wurden bei dem Crash beschädigt. Der Unfallfahrer gab aber immer noch nicht auf, sprang aus dem Auto und flüchtete in Richtung eines Wäldchens. Dort jedoch holten ihn die Polizisten ein und nahmen ihn fest.

Warum der 41-Jährige geflüchtet war, ließ sich schnell feststellen. Der Mann stand nicht nur unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte eine kleinere Menge Drogen dabei. Er war auch in einem entwendeten Auto unterwegs: Bereits im Juli war der BMW in Hamburg als gestohlen gemeldet worden. Nun ermittelt die Polizei gegen den Mann, der auch nicht wieder auf freien Fuß soll: Es erging ein Antrag an den Haftrichter, den Mann in Untersuchungshaft zu überstellen.