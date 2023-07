Hochbahn Hamburg: U1 streckenweise gesperrt – Bahn fährt über Ast

Auf der Linie U1 kommt es am Donnerstag zu Einschränkungen. Es wird geprüft, ob die Gleise beschädigt sind.

Auf der U-Bahn-Linie kommt es am Donnerstag zu Einschränkungen. Strecke wird auf Schäden geprüft. So kommen Fahrgäste an ihr Ziel.