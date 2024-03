Neustadt. Sieben Jugendchöre treten am 20. April in der Hauptkirche auf. Schirmherr ist Christoph Lieben-Seutter. Abendblatt-Verein erhält Erlöse.

Für die ganz Kleinen – die Vier- bis Sechsjährigen – ist es immer besonders aufregend, wenn sie auf der großen Bühne im Altarraum des Michels stehen und gemeinsam mit ihren Schul- und Chorkameradinnen und -kameraden vor einem großen Publikum Lieder singen. Da können sie noch so gut geübt haben, etwas Lampenfieber gehört beim großen Jugendchorfestival „Kinder singen für Kinder im Michel“ einfach dazu. Doch viele der Mütter und Väter können das gut nachempfinden. „Es gibt inzwischen etliche Eltern, die früher selbst bei ,Kinder singen für Kinder‘ mitgesungen haben, und nun ihre eigenen Söhne und Töchter zu deren großem Auftritt im Michel begleiten“, sagt Hans-Peter Schmitz-Dedert, Gründungsvater und Organisator des Konzerts von Beginn an.

Durch das Benefiz-Festival kamen fast 400.000 Euro im Laufe der Jahre zusammen

Bisher seien in den 27 Jahren, die er die Veranstaltung organisiere, rund 20.000 junge Sängerinnen und Sänger dort begeistert gefeiert worden. „Und das nicht nur für ihren Bühnenauftritt, sondern weil sie damit auch dazu beigetragen haben, dass mit dem Erlös aus dieser Benefiz-Veranstaltung notleidende Kinder in unserer Stadt vom Verein Hamburger Abendblatt hilft bereits mit 359.000 Euro unterstützt werden konnten“, sagt Schmitz-Dedert.

Organisiert seit mehr als zwei Jahrzehnten „Kinder singen für Kinder im Michel“ Hans-Peter Schmitz-Dedert vom Lions Club Hamburg-Hoheneichen. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Schon seit Jahren sind sein Lions Club Hamburg-Hoheneichen, das Hamburger Abendblatt und The Young ClassX Kooperationspartner für das Chorfestival, bei dem am 20. April ab 15 Uhr sieben Chöre auftreten werden. Diesmal konnte der engagierte Schmitz-Dedert den Indentdanten der Elbphilharmonie Christoph Lieben-Seutter als Schirmherrn dafür gewinnen, die bekannte Hamburger Journalistin Anke Harnack wird das bunte, fröhliche Gesangs-Event erneut moderieren. Die Erlöse aus der Veranstaltung gehen zugunsten des Vereins „Hamburger Abendblatt hilft“, der damit alleinerziehende Mütter oder Väter, die ein Kind mit Behinderung versorgen, unterstützen wird. Der Verein ist vor allem in der Einzelfallhilfe der Metropolregion Hamburg aktiv und fördert dort im Schwerpunkt Alleinerziehende, altersarme Senioren, Menschen mit Behinderungen und Kinder durch Nachhilfe- sowie Lerntherapie-Programme. „Seit so vielen Jahren ist das Chorfestival ,Kinder singen für Kinder im Michel‘ eine feste Größe in der Stadt Hamburg. Wir sind glücklich und stolz, dass The Young ClassX zusammen mit unseren Kooperationspartnern schon lange mit dafür sorgen darf, dass jedes Jahr mehr als 500 Kinder und Jugendliche ihresgleichen unterstützen können. Einzig und allein mit ihrer Freude an der Musik. Nicht mehr; aber vor allem auch nicht weniger“, sagt Insa Müller, Geschäftsführerin von The Young ClassX.

Es treten Schulchöre und Chöre aus Gesangsschulen beim Charity-Konzert auf

Die sieben Chöre kommen aus unterschiedlichen Schulen und sind zum Teil an professionelle Gesangsschulen angebunden. So ist der Mädchenchor Hamburg eine Chorschule an der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg mit rund 250 Mädchen im Alter zwischen vier bis 20 Jahren. Im Mädchenchor Hamburg erhalten sie eine altersgerechte, professionelle Förderung der stimmlichen und musikalischen Entwicklung im Rahmen einer engagierten Chorgemeinschaft. Die vier Vorchöre und drei Kinderchöre unter der Leitung von Maren Hagemann-Loll konzertieren zusammen mit den größten deutschen Kinderliedermachern wie Rolf Zuckowski, Robert Metcalf und Gerhard Schöne, gestalten Lesekonzerte, die der Verein Seiteneinsteiger e.V. in Kooperation mit der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg veranstaltet. Beim Benefiz-Konzert werden rund 100 Kinder Lieder wie „Endlich wieder Sommerzeit“ oder „Eine kleine Nachtmusik“ von Mozart singen.

Kinder singen für Kinder im Michel: Immer beeindruckend der Auftritt des The Young ClassX-Youngster Ensembles. © Marcus Krüger | Marcus Krüger

The Young ClassX (TYC) fördert in enger Kooperation mit der Behörde für Schule und Berufsbildung den Auf- und Ausbau von Schulchören in ganz Hamburg. Inzwischen erheben etwa 3000 Kinder und Jugendliche an über 25 Stadtteilschulen und Gymnasien in ganz Hamburg ihre Stimmen. Hierbei wird die Musikvermittlungsinitiative von mehr als 50 Chorleitungen unterstützt. Im Fokus der Chorarbeit steht nicht nur der Ausbau musikalischer Fähigkeiten, sondern auch die Förderung sozialer Kompetenzen. Wer singt, hat die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen, ist in der Lage, die eigenen Grenzen zu verschieben und manchmal gänzlich zu überwinden. Der The Young ClassX Unterstufenchor unter der Chorleitung von Maria Ludwig-Petersen, Hanna Berger, Yvonne Funck wird mit 90 Kindern im Alter von zehn bis zwölf Jahren im Michel auftreten sowie mit ihrem TYC-Youngster Ensemble unter der Leitung von Maria Ludwig-Petersen. Dies ist ein Auswahlchor, bestehend aus 29 Gesangstalenten im Alter von zehn bis 14 Jahren. Bekannt und beliebt sind die Chöre für ihre Hamburg Medleys und Rap-Soli, die natürlich auch im Michel wieder aufgeführt werden.

Mehr zum Thema

Der Grundschulchor aus Neugraben war beim Geburtstag der „Sesamstraße“ dabei

„Die kleinen Wirbelwinde“ gibt es seit 15 Jahren an der Grundschule Neugraben im Süden Hamburgs. Insgesamt 500 Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufen eins bis vier proben wöchentlich unter dem Motto „Singen macht Spaß, Singen tut gut, Singen macht munter und Singen macht Mut!“ ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Repertoire unter der Leitung von Bettina Schuldt und Larissa Seibel. Die kleinen Wirbelwinde sind Mitglied im Chormodul von The Young ClassX. Neben vielen kulturellen Veranstaltungen im Schulleben und im Stadtteil, bei denen der Chor regelmäßig auftritt, waren die Wirbelwinde beim 50. Geburtstag der „Sesamstraße“ bei Ernie und Bert im Auswanderermuseum in Veddel zu Gast und sangen schon für den Kinderschutzpreis der Hanse Merkur und bei Kinderkonzerten in der Laeiszhalle. Sie kommen mit 70 Kindern zwischen sechs und neun Jahren in den Michel.

Der Chor „Die kleinen Wirbelwinde“ aus Neugraben. © Die kleinen Wirbelwinde | Die kleinen Wirbelwinde

Die Singschule St. Michaelis stellt eine Kooperation zwischen der Hauptkirche St. Michaelis und der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg unter dem Dach des Michels dar. Seit Anfang 2022 treffen sich unter der musikalischen Leitung von Doris Vetter jede Woche inzwischen mehr als 100 Kinder und Jugendliche in den Räumen von St. Michaelis, um nach Herzenslust zu singen und Freunde zu finden. Das Konzept zielt dabei auf eine langfristige und nachhaltige musikalische Ausbildung der Kinder. Sie werden in altershomogenen Gruppen unterrichtet, die vom spielerischen Entdecken der eigenen Stimme im Alter ab vier Jahren bis zu anspruchsvoller Chorliteratur in der Jugendkantorei inhaltlich aufeinander aufbauen. Ein professionelles Stimmbildner-Team unterstützt die musikalische Arbeit. Ab der ersten Klasse erhalten die Kinder zusätzlich kostenfrei regelmäßige Einzelstimmbildung. Highlights waren schon Projekte wie „Mareike spinnt!“ , ein Kindermusical, welches 2023 zusammen mit rund 300 Kindern und der Hamburger Camerata im Michel aufgeführt wurde. Mit Lieder wie „Hallo Nachbarn“ und Sing Jubilate“ werden 60 Kinder in ihrer Heimatkirche singen.

Musik als Profilfach an der Schule Iserbarg

Zwischen dem Forst Klövensteen und der Elbe befindet sich die Schule Iserbarg. Musik ist eines der Profile der Schule Iserbarg, so gehört sie auch zu den Hamburger Schulen, die das JeKi-Programm (Jedem Kind ein Instrument) als Schulfach anbieten. Alle Kinder des dritten und vierten Jahrgangs erlernen zwei Jahre lang ein Musikinstrument in Kleingruppen während des Schulvormittags. Daneben besuchen die Kinder des dritten Jahrgangs den Chor, welcher ebenfalls als Schulfach fest im Stundenplan verankert ist. Zurzeit singen 75 Kinder in dem Chor unter der Leitung von Felicitas Ulleweit und Maike Ramm. Es werden Lieder entsprechend der Jahreszeiten und ihrer Feste gesungen. So können sich die Besucherinnen und Besucher des Chorfestivals neben dem Iserbarglied auch auf „Der Frühling schönste Zeit“ freuen.

Der Schulchor Gorch-Fock-Schule Blankenese wird mit 100 Kindern in den Michel kommen. © .. | ..

Die Gorch-Fock Schule hat eine lange Tradition des gemeinsamen Singens. Eine der beiden wöchentlichen Musikstunden der zweiten und dritten Klassen wird als gemeinsame Singstunde genutzt. So entstehen Jahrgangschöre, an denen alle Kinder dieser Jahrgänge einmal pro Woche teilnehmen. Die vierten Klassen treffen sich zu einem freiwilligen Extrachor am Nachmittag. Es gibt in einem Schuljahr viele Auftrittsmöglichkeiten. So ist z.B. das Schulkonzert zu Weihnachten in der Blankeneser Kirche ein besonders feierlicher und schöner Moment. Die Gorch-Fock-Schule ist Mitglied im „Elbkinderland“, dessen Schirmherr Rolf Zuckowski ist. Unter der Chorleitung von Katharina Eipper und Marion Geist werden 100 Kinder zwischen sieben und zehn Jahren den die Gassenhauer „Probiers mal mit Gemütlichkeit“ und „An de Eck steiht‘n Jung...“ intonieren. Da wird der eine oder andere kleine und große Besucher sicher lautstark mitsingen – denn das ist an manchen Stellen und bei gemeinsamen Liedern ausdrücklich erwünscht!

Hier gibt es die Karten für das Konzert „Kinder singen für Kinder im Michel“

Karten für die Benefiz-Veranstaltung am 20. April (Michel, Englische Planke 1) gibt es ab Montag, dem 11. März ab 9 Uhr in der Hamburger Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18–32, der Bergedorfer Zeitung-Geschäftsstelle, Chrysanderstraße 1, und online unter abendblatt.de/kindersingen

Ticketpreise: „Kinder singen für Kinder im Michel“ (ab 4 J.) am Sonnabend, den 20. Apri um 15 Uhr: Erwachsene 15,60 bis 29,60 Euro, Kinder 6,60 bis 14,60 Euro (Preise zzgl. Gebühren). Ermäßigung für Kinder bis 14 Jahre. Kleinkinder bis 2 Jahre sind frei, sie dürfen auf den Schoß der Eltern Platz nehmen. Rollstuhlfahrer wenden sich bitte an Geschäftsstelle.