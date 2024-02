Hamburg. Eigentlich bin ich kein Musikfan, doch bei manchen Liedern werden Erinnerungen wach, die ich mit Erlebnissen und der Famile verbinde.

Mein jüngerer Sohn hat kürzlich einen alten Plattenspieler mit nach Hause gebracht, den er bei einer Wohnungsauflösung, bei der er mithalf, gefunden hatte. Mein Mann war sofort begeistert, kaufte gleich eine neue Nadel und einen Deckel dafür und holte seine alten Schallplatten vom Dachboden seiner Eltern runter. Nun steht das gute, für die junge Generation ja fast antike Stück neben der hypermodernen DJ-Anlage meines Sohnes (man findet ihn unter „Iamjashtech“ auf Instagram) im Gästezimmer. Beide haben das Zimmer dann sofort zum „Männerraum“ umbenannt, denn ich bin keine große Musikliebhaberin.

Es gibt Lieder aus der Jugendzeit, dem ersten Freund und von Schmetterlingen im Bauch

Dennoch lösen vereinzelte Songs bei mir sofort nostalgische Erinnerungen aus, oder sind unmittelbar mit Situationen oder Personen verbunden: Lieder aus der Jugendzeit (80er), dem ersten Freund, den Schmetterlingen im Bauch und Herzschmerzen sowie den Hoch- und Tieflagen im Leben.

Mein Ältester hat mir vor ein paar Jahren „unseren Song“ zugeschickt

Mit meinem Mann verbindet mich das Lied „Stand By Me“ (Ben E. King), das nicht nur das Toplied unserer Silberhochzeits-Playlist war, sondern auch zu unserer Partnerschaft passt. Wenn ich an meinen Ältesten denke, spiele ich auf meiner Lieblingslieder-Liste immer das Stück „Oft gefragt“ (AnnenMayKantereit). Das hat er mir vor ein paar Jahren zugeschickt und meinte es sei „unser Song“.

Feuchte Augen beim Vorspiel von „Oft gefragt“ von AnnenMayKantereit

Als ich ihn zum ersten Mal hörte, wusste ich warum. Und als er ihn an unserem Hochzeitsjubiläum auf der Gitarre spielend vortrug, wurden nicht nur meine Augen feucht, sondern auch die diverser Gäste, die seine Pubertätsphase miterlebt haben.

Schon der Lemur „King Julien“ wusste, was ein Discoknaller ist

Mein Jüngster hatte schon immer ein Faible für Discoknaller. So tanzte er schon als Dreijähriger am liebsten zu „I Like To Move It“, den er allerdings nicht dem Hip-House-Duo Reel 2 Real zuschrieb, sondern dem tanzenden Lemuren „King Julien“ aus dem Film Madagascar. Auch „Emanuela“ von Fettes Brot war ein Song, den beide Jungs immer und wieder hören wollten. Damals kauften wir noch CDs und diese Single behalte ich – gerade jetzt, wo sich die Hamburger Band getrennt hat.

Ein Fan der Achtziger-Jahre-Musik – zum Glück mag die auch die junge Generation

Ansonsten bin ich ein klarer 80er-Jahre-Musik-Fan. Ich liebe die Eurythmics, Yazoo und besonders die Neue Deutsche Welle mit „Deine blauen Augen“ (Ideal) ,„99 Luftballons“ (Nena) und „Herr Kommissar“ (Falco). Zum Glück mag auch die Generation meiner Söhne diese Songs. Deswegen setzte ich mich nun doch manchmal mit in den „Männerraum“ und lausche verzückt, wenn „DJ Jashtech“ unsere alten LIeder von der Schaltplatte mit seinen Techhouse-Songs mixt und daraus ganz neue wunderbare Kreationen entstehen.