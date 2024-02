Hamburg. Wichtige Hamburger Stiftung Reimund C. Reich gibt Geld für bedürftige Alleinerziehende und ihre Kinder. Die Gründe.

Die Reimund C. Reich Stiftung hat dem Abendblatt-Verein 35.000 Euro zur Förderung Alleinerziehender gespendet. Seit mehreren Jahren schon gehört die wichtige Hamburger Stiftung, die Hilfe für Menschen in Not am Rande der Gesellschaft bietet, zu den großzügigen Unterstützern von „Hamburger Abendblatt hilft“.