Hamburg. Oldtimerrallye geht nach St. Peter-Ording. Scooter-Frontmann fährt mit. Abends gibt es eine Tombola zugunsten des Abendblatt-Vereins.

Am vierten April-Wochenende, vom 26. bis 28. April, findet die zehnte Auflage der Hamburg Car Classicsstatt. Die Jubiläums-Oldtimer-Tour geht wieder über die schönsten Straßen Schleswig-Holsteins. Zwischen den Etappen gibt es Pausen in guten Restaurants sowie sportliche Herausforderungen, bei denen Geschicklichkeit und Präzision am Steuer gefragt sind.