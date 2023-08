Laeiszhalle: Benefiz-Konzert für Kinder mit Demenz in Hamburg

In der Kinderklinik des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) werden pro Jahr rund 200 an Demenz erkrankte Kinder behandelt.

Seit fünf Jahren engagiert sich der Finanzberater André Mangin für den „Freundeskreis UKE für Kinder mit Demenz e. V.“. Insgesamt 14 aktive Mitglieder hat der Verein, der mit seinen Spendensammlungen von bis zu 200.000 Euro im Jahr vor allem zwei Ärzte in der Kinderklinik des UKE finanziert – für zwei unterschiedliche Abteilungen. Im UKE werden pro Jahr bis zu 200 demente Kinder behandelt. Die sogenannte Kinderdemenz wird in zwei Krankheitsbilder unterschieden. Am häufigsten ist die tödlich verlaufende neuronale Ceroid-Lipofuszinose (kurz: NCL), bei der sich der Stoff Ceroid-Lipofuszin in den Nervenzellen anhäuft und bei Kindern zum Verlust vieler ihrer Fähigkeiten führt. Etwa 40 Prozent der Kinder sind von verschiedenen Formen der Leukodystrophie betroffen, die die weiße Hirnsubstanz schädigt. Neben den Arztstellen unterstützt der Verein Betroffene mit speziellen Rollstühlen, Trainingsgeräten und Freizeitfahrten für Familien.

In den Corona-Jahren entstand ein von Cartoonist Peter Gaymann mitgestaltetes Kochbuch mit Rezepten von Prominenten, darunter viele Hamburger.

Und auch Mediziner engagieren sich ganz aktuell für den Verein: Das Deutsche Kinderärzteorchester wird am 21. September anlässlich des Deutschen Kinderärztekongresses um 19 Uhr in der Laeisz­halle ein Benefizkonzert mit Werken von Johannes Brahms, Robert Schumann und Jean Sibelius aufführen. Die vier Solisten an den Hörnern sind Mitglieder des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Karten ab 25 Euro (15 Euro erm.) bei Reservix oder an der Abendkasse.

Weitere Infos zum Kochbuch und dem Benefizkonzert unter www.fk-kindermitdemenz.de