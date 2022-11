Bei Robbie Williams werden meine Knie schwach

Eigentlich bin ich kein wirklicher Fan von Pop-Konzerten und weit entfernt von einem Groupie. Bei einem Künstler werden allerdings auch bei mir die Knie weich: Robbie Williams. Der attraktive Brite begleitet mich fast schon so lange, wie ich Musik im Radio wahrnehme – also fast mein ganzes Leben, erst als Take-That-Mitglied, dann als Solomusiker mit Titeln wie „Angel“ oder „Feel“, die ich natürlich lautstark mitsingen kann – wie ich in der Elbphilharmonie zum Kummer meiner Sitznachbarin diese Woche bewiesen habe. Ich konnte für Robbies Jubiläumsshow eine Karte ergattern, und es gab etliche Kommentare von Kolleginnen und Freunden, die mich baten, sie irgendwie mit hineinzuschmuggeln. Ich muss zugeben, das Konzert war unglaublich toll, der Mann hat einfach die schönste Singstimme seit Elvis.

Aber ich kann Sie trösten (falls auch Sie Robbie-Fan sind): Wir haben auch zwei Veranstaltungen im Angebot, die mit himmlischen Stimmen aufwarten können. Bei „Märchen im Michel“ am 10. Dezember werden mehrere Chöre auftreten, die Sie garantiert in eine wunderbare Weihnachtsstimmung versetzen werden. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen: Und ich verspreche Ihnen, ich singe erst beim letzten Lied, dem „O du fröhliche“, lauthals mit.