Die überrumpelten Alten

Als sich das Seniorenbüro mit seinem Appell an mich wandte, in dem es vor einem durch Corona „defizitär geprägten Blick auf das Alter warnte“, wurde mir klar, wie wenig sich unser medialer Blick in dieser Pandemie bisher auf die Wünsche der Älteren gerichtet hat. Sie gehörten pauschal von einem Moment auf den anderen der verwundbaren Generation an, die es unbedingt zu schützen gilt. Im ersten Lockdown habe auch ich Zettel mit Einkaufsangeboten aufgehängt und mich gewundert, dass es kaum Reaktionen darauf gab.

Seit dem Interview mit den beiden Vorstandsmitgliedern des Seniorenbüros Hamburg verstehe ich viel besser, wie es älteren Menschen damals ging. Sie wurden von Entscheidungen der Politik und gut gemeinten Angeboten Wildfremder überrumpelt, ohne nach ihrer Meinung gefragt zu werden.

Derzeit wird überwiegend von Senioren berichtet, die von Corona und Besuchsbeschränkungen in Pflegeheimen betroffen sind. Aber die aktiven, engagierten Älteren sind im öffentlichen Bewusstsein verschwunden – anders als die Schüler, jungen Erwachsenen und Arbeitnehmer. Das müssen wir dringend ändern!