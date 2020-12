„Ich fühlte mich im ersten Lockdown entmündigt“

Hamburg. Aktiv, kreativ, ehrenamtlich engagiert und selbstbestimmt – so zeigten sich viele ältere Menschen in ihrem Ruhestand. Bis Corona kam. Seither gelten Senioren als Risikogruppe , werden von vielen Aktivitäten ausgesperrt. „Der defizitär geprägte Blick aufs Alter“ steht plötzlich wieder im Vordergrund, so nehmen es die Verantwortlichen des Seniorenbüros Hamburg wahr. In einem Appell an die Öffentlichkeit warnen Christian Wienberg (85) und Anneliese Kron (82) vor einem Rückfall in längst überholte Altersbilder. Der ehemalige Gemeindepastor Wienberg ist Mitgründer des Vereins. Die pensionierte Lehrerin Kron arbeitet seit 2003 als Seniortrainerin und organisiert zudem generationsübergreifende Projekte beim Seniorenbüro.

Als Sie, Herr Wienberg, das Seniorenbüro 1993 gegründet haben, wie war damals das Bild von alten Menschen in der Gesellschaft?

Christian Wienberg In den 90ern war das Bild weit verbreitet von der alten, einsamen, etwas tüdeligen Oma, die mit ihrem Stock in der Hand auf der Bank sitzt und auf den Tod wartet.

Wie hat sich das Bild gewandelt?

Wienberg Es sind in den letzten Jahrzehnten sehr viele Vereine der Sozialarbeit gegründet worden. Diese brauchten dringend Ehrenamtliche, die in den Projekten mitarbeiten sollten. Das waren dann vor allem 60- bis 75-Jährige, die Zeit hatten, sich sozial zu engagieren. Sie wurden zur Säule der Vereinsarbeit und wahrgenommen als lebendige, aktive, ideenreiche und verantwortungsvolle Menschen.

Anneliese Kron Neu war der Qualifizierungsgedanke, dass sich Senioren weiterbilden und in einem anderen Bereich starten konnten. 2002 hat die Bundesregierung zum Beispiel das Programm der Seniortrainer ins Leben gerufen. Dort geht es darum, die älteren Menschen zu fragen, wo sie sich engagieren möchten, welche Kompetenzen sie einsetzen können und was sie vielleicht dazulernen möchten. Wir Seniortrainer sind in ganz unterschiedlichen Bereichen eingesetzt, wir beraten gemeinnützige Projekte, entwickeln Konzepte oder moderieren Veranstaltungen. Wir sind zudem offen für seniorenpolitische Entwicklungen und bieten an, mitzuwirken. Auch diese Beteiligungsmöglichkeit ist etwas Neues.

Ein Ehrenamt als Rentnerin bringt neue Lebensqualität

Wie wichtig ist für Sie das ehrenamtliche Engagement im Ruhestand?

Kron Ich wurde nach meiner Pensionierung sehr schnell Witwe. Durch meine Aufgabe als Seniortrainerin habe ich entdeckt, dass ich noch etwas bewegen kann. Ich lerne neue Menschen kennen, habe neue Herausforderungen und dadurch eine neue Lebensqualität entwickelt. Ich bekomme viel Anerkennung.

Was hat sich für Sie durch die Corona-Pandemie verändert?

Kron Als im März der Lockdown anfing und ich in den Medien las, ältere Leute sollten zu Hause bleiben und sie seien der Grund, warum andere sich einschränken müssten, hatte ich das Gefühl, mir schwimmen alle Felle weg. Ich saß alleine und wie erstarrt zu Hause. Ich fühlte mich entmündigt, war Teil einer Gruppe, die sich plötzlich überhaupt keine Gedanken mehr dazu machen sollte, wie sie ihren Alltag organisiert. Stattdessen sollte ich mich bei denen melden, die mir nun die Milch nach Hause bringen wollten. Das fand ich irritierend.

Ein Gefühl, als seien die Flügel gestutzt worden

Wienberg Wir hatten früher zu Hause Hühner, und wenn wir nicht wollten, dass sie wegfliegen, dann wurden ihnen die Flügel gestutzt. Genauso habe ich mich zu Beginn des Lockdowns gefühlt. Es war, als ob mir ideenreicher, aktivier Mensch plötzlich die Flügel gestutzt wurden. Ich musste erst wieder lernen, neue Wege zu finden, um in Bewegung zu bleiben.

Aber es gab doch so viele Hilfsangebote von Jüngeren. Warum konnten Sie das nicht annehmen?

Kron Die Intention dieser Projekte war sicher gut gemeint. Ich weiß, dass sich viele Hilfsinitiativen gegründet hatten, um für Ältere einzukaufen. Aber wir wurden dabei nie gefragt, ob wir uns das auch so vorstellen. Das Ganze endete dann auch mit einem starken Frust der Jüngeren, weil es zu wenige gab, die die Hilfsangebote annehmen wollten. Doch es war ein viel zu abrupter Rollentausch. Denn plötzlich war ich diejenige, die sich zu fügen hatte, in ein Projekt, das mich gar nicht mitgenommen hat bei seiner Entwicklung. Das war ein so merkwürdiges Gefühl, dass ich mich auch nicht gemeldet habe.

Fühlten Sie sich diskriminiert?

Kron Ja, denn ich wurde ja zum Sündenbock gemacht, weil ich zu der Gruppe gehöre, die am meisten durch das Virus gefährdet ist und gleichzeitig dadurch die Wirtschaft gefährde. So wurde es in unserem Wochenblatt formuliert, das hat mich sehr getroffen. Als ich dann in meinem Stadtteil einfach nur draußen spazieren ging, hatte ich plötzlich ein schlechtes Gewissen, dass ich das eigentlich nicht tun sollte. Ich fühlte mich nicht mehr als Teil der Gesellschaft, ich dachte, ich muss sofort weg, denn ich bin eine Gefahr für andere.

Aktiv mit Video- und Telefonkonferenzen

Wienberg In den ersten Monaten habe ich eine furchtbare Erfahrung gemacht: Wenn ich in einen Bus eingestiegen bin und mich hingesetzt habe, sind die Menschen mir gegenüber aufgestanden und weggegangen. Weil ich ein alter Mensch bin. Das hat mir mehr Angst gemacht als die Möglichkeit, infiziert zu werden. Inzwischen gibt es beim zweiten Lockdown mehr Verständnis füreinander. Es ist das Bewusstsein da, dass Corona eine Bedrohung für alle ist. Da bin ich als Alter nicht mehr betroffen als die anderen auch.

Sie haben sich darüber definiert, gebraucht zu werden. Ist das nun weniger geworden?

Kron Nein, das Gefühl habe ich nicht. Denn ich habe mich nach der anfänglichen Starre wieder auf mich besonnen und mir gesagt, du bist doch noch dieselbe. Ich habe dann mit meinen Seniortrainer-Kollegen telefoniert und wir haben beschlossen, dass wir trotz der Einschränkungen aktiv sein können. Es ist wichtig, dass wir uns zeigen. Wir haben neu nachgedacht, machen Video- und Telefonkonferenzen. Gerade diese Woche hatte ich eine Videokonferenz mit den jungen und alten Teilnehmern unseres Generationenprojekts. Da haben wir darüber gesprochen, wie es uns allen geht, wie wir jetzt leben. Das hatte auch etwas Schönes. Und ich denke auch meine Projekte weiter. Inzwischen fühle ich mich auch wieder wertgeschätzt.

Die Begegnungen mit der Familie sind intensiver

Wienberg Meine Frau und ich haben zwei Kinder und fünf Enkel. Wir sehen sie zwar weniger oft, aber dafür sind die Begegnungen intensiver. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich weniger gebraucht werde. Auch nicht an den Orten, an denen ich bisher immer engagiert war, also hier im Seniorenbüro und im Treffpunkt Großlohe. Der Treffpunkt ist zwar geschlossen, aber wir Ehrenamtlichen haben endlich mal Zeit, über unsere Rolle und das Engagement im Stadtteil nachzudenken und neue Ideen aufzunehmen.

Wie geht es den anderen in Ihrer Generation, die Sie kennen?

Wienberg Meine Erfahrung ist, dass es den älteren Menschen, die sich vorher schon ehrenamtlich engagiert haben, besser geht als denen, die nur von Konsum- und Spaßangeboten gelebt haben. Also diejenigen, die Kreuzfahrten gemacht haben, nach Mallorca oder sonst wohin in die Welt gefahren sind. Denen geht es schlecht, weil sie nichts von dem machen können, was vorher ihr Leben mitbestimmt hat. Den Engagierten mit ihren Beziehungen und ihrem Netzwerk geht es da besser. Allerdings gibt es derzeit kaum Beteiligungsmöglichkeiten, weder in Vereinen noch in politischen Angelegenheiten. Früher durften wir zumindest mitreden, jetzt wird über uns bestimmt. Da fühlen wir uns zurzeit alleingelassen.

Das Seniorenbüro Hamburg

Seit 1993 gibt es das Seniorenbüro Hamburg in der Brennerstr. 90.

Es wird u. a. von der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz der Hansestadt gefördert.

Der Verein ist eine zentrale Anlaufstelle zur Engagementförderung älterer Menschen. Er bietet Bildungsangebote für Gruppenleiter und Seniortrainer/innen an. Er gibt Beratung und Orientierung durch die Engagementlotsen, Einführungskurse zum Ehrenamt und Veranstaltungen rund um das nachberufliche Leben. Zu der Initiative gehören auch Seniorentreffs in vier Stadtteilen und mehr als 40 Seniorenrunden im Stadtgebiet. Die Initiative bietet auch einen Rahmen für Projekte zwischen Jung und Alt und eine Zeitzeugenbörse.

Infos unter www.seniorenbuero-hamburg.de, Tel. 303 99 50 7