Ein Dank an die Leserinnen und Leser des Abendblatts

Hamburg. Es gibt diesen einen Satz, der mir seit einer Woche nicht aus dem Kopf geht. Als mir eine Suppenküchen-Mitarbeiterin sagte, dass sie Obdachlose versorge, die seit Tagen nichts gegessen hätten. In Hamburg hungern Menschen auf der Straße, das hätte ich nicht für möglich gehalten in dieser wunderbaren, so reichen Stadt. Doch für viele Menschen fällt das weg, was ihnen ein Zubrot brachte: Für den Obdachlosen die Pfandflaschen, für den Musiker das Musizieren, für die alleinerziehende Mutter der 450-Euro-Job, von dem sie Lebensmittel und Windeln gekauft hat.

Doch Sie, unsere Leserinnen und Leser, lassen diese Menschen nicht allein – Sie spenden für sie. Kleine und große Beträge laufen fast stündlich ein auf unserem „Von Mensch zu Mensch“-Konto, über das die Lebensmittelgutschein-Aktion des Abendblatt-Vereins geht. Mein Team und ich – die ganze Abendblatt-Redaktion – sind überwältigt von der Großzügigkeit der Menschen in der Metropolregion. Doch es zeigt sich, dass wir jeden Cent benötigen.

Wir haben seit Beginn der Aktion am vergangenen Sonnabend Anfragen für rund 10.000 Gutscheine von sozialen Institutionen der Metropolregion bekommen – und wir wissen, dass sie, solange die Krise anhält, immer wieder Nachschub benötigen werden. Ein 25-Euro-Gutschein ist eine große Hilfe, aber er reicht leider nur für ein bis zwei Einkäufe. Doch er ist genau das Richtige für diese Menschen in Not. Denn sie wissen am besten, was sie an Lebensmitteln und Hygieneartikeln brauchen, und sie werden nun von den Stellen mit unseren Gutscheinen versorgt, die sie kennen oder neu kennengelernt haben.

Liebe Spenderinnen und Spender – ich danke Ihnen allen von Herzen für Ihre Unterstützung. Das ist mein, das ist unser aller Hamburg! Bitte spenden Sie weiter! Ihre Sabine Tesche