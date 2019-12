"Von Mensch zu Mensch" hat 295.769 Euro für 10.179 Hamburger in Not ausgegeben. "Kinder helfen Kindern" unterstützt mit 557.175 Euro.

Kolumne Vielen Dank an die großzügigen Spender!

Hamburg. Der Rückblick auf dieser Seite zeigt nur einen Ausschnitt unserer Arbeit – wir können nicht alle Projekte und Einzelfälle aufzählen, bei denen wir geholfen haben. Doch beim Erstellen der Texte ist mir wieder bewusst geworden, wie wunderbar die Arbeit in diesem Verein ist.

Wir können niemanden aus der Armut, von Trauer oder Schmerzen befreien, doch zumindest haben wir die Möglichkeit, so manche alleinerziehende Mutter, Familie mit behindertem Kind, einem psychisch kranken Menschen oder bedürftigen Senioren etwas finanzielle Last von den Schultern zu nehmen. Und wenn mich eine vom Schicksal gebeutelte Frau anruft und unter Tränen sagt, sie habe noch niemals Glück in ihrem Leben gehabt außer heute, denn sie habe gerade die Nachricht von uns bekommen, dass wir ihr ein Möbelstück und eine Waschmaschine bezahlen, dann werde ich demütig und dankbar.

Aber ganz klar ist: Ohne die Hilfe der vielen großzügigen Spenderinnen und Spender, der Firmen und Organisatoren von Benefiz-Events zu unseren Gunsten, ist diese Arbeit nicht möglich. Vielen, vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Arbeit unseres Teams. Bleiben Sie uns treu. Und: Guten Rutsch!