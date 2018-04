Häkeln für demenzkranke Patienten

Mehr als zwei Dutzend farbenfrohe Oktopusse mit aufgestickten großen Augen und freundlichem Lächeln machen sich in diesen Tagen auf die Reise von der Kursana Residenz Hamburg zum Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck. Gehäkelt wurden die Kuscheltiere von Bewohnerinnen der Niendorfer Senioreneinrichtung, die alle zwei Wochen den Kreativkreis im Haus besuchen. "Alle Teilnehmerinnen waren sofort von der Idee begeistert, mit den selbst gemachten Kraken demenziell erkrankte Patienten im Krankenhaus zu unterstützen", erzählt Marlen Rudolph, die den Handarbeitskreis leitet.

Auf einer internistischen und chirurgischen Station der Lübecker Klinik, auf der sich speziell geschultes Pflegepersonal um die demenziell erkrankten Patienten kümmert, kommen die Oktopusse seit November 2017 als Trostspender zum Einsatz. "Demenzkranke reagieren auf die ungewohnte Situation im Krankenhaus oftmals mit Unruhe, Anspannung oder Angst. Da sie zum Teil verbal nur schwer zu erreichen sind, haben wir nach verschiedenen Möglichkeiten gesucht, um mit ihnen in Kontakt zu kommen", sagt Beke Jacobs, Demenzbeauftragte am UKSH. "Die Kraken wecken das Interesse und können mit den Händen ausgiebig untersucht und gedrückt werden. So finden die Patienten ein Ventil für ihre Gefühle und kommen zur Ruhe. Die meisten Demenzkranken und auch ihre Angehörigen nehmen die Kuscheltiere gut an." Ein Nebeneffekt sei außerdem, dass durch die Beschäftigung mit den Tentakeln weniger an Verbänden oder Infusionsschläuchen gezogen werde.

Während die Kraken bei den bettlägerigen Demenzkranken noch in der Erprobungsphase sind, hat sich ihr Einsatz bei Frühchen längst bewährt: Sie werden in zahlreichen Ländern genutzt, um die frühgeborenen Kinder in den Brutkästen von Schläuchen und Sonden abzulenken und ihnen über den Greifreflex Orientierung zu geben.

"Wenn die Wirkung der Kraken auf demenziell Erkrankte auch so positiv ist, wollen wir gern für den guten Zweck weiterhäkeln", sagt Marlen Rudolph aus dem Kreativkreis, dem die Wolle für die Oktopusse von der Klinik zur Verfügung gestellt worden ist. "Außerdem möchten wir auch unseren demenzkranken Mitbewohnern im stationären Pflegebereich der Residenz mit den Kuscheltieren eine Freude machen."

Infos zum Kraken-Häkel-Projekt über Beke Jacobs unter E-Mail: Beke.Jacobs@uksh.de oder Tel. 0451/50 01 36 11. Wer Lust hat, in seiner Freizeit für Frühchen in Hamburger Kliniken zu stricken, ist bei den Stricklieseln herzlich willkommen. Infos bei Heidemarie Mathein, Tel. 792 73 88 oder per E-Mail: heidemarie.mathein@gmail.com

