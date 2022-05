Polizei Hamburg: Nazi-Schmierereien auf Jüdischem Friedhof

Hamburg. Unbekannte haben auf dem Jüdischen Friedhof in Altona an der Königstraße SS-Runen an eine Mauer in der Nähe des Haupteingangs gesprüht. Der Staatsschutz der Polizei Hamburg ermittelt. Eine Zeugin hatte die Beamten informiert, nachdem sie die Schmiererei am Montagmittag entdeckt hatte.

Neben den verbotenen Runen seien laut eines Sprechers der Polizei auch weitere Buchstaben an die Mauer des Friedhofs gesprüht worden. Deren Bedeutung ist weniger klar: Man kann sie als "Gaze" lesen, dem englischen Wort für Blick.

Nazi-Schmierereien auf Jüdischem Friedhof: Polizei Hamburg sucht Zeugen

Nach dem politisch motivierten Übergriff auf einen der größten und am besten erhaltenen jüdischen Friedhöfe Europas (zwischen 1611 und 1877 wurden auf dem fast zwei Hektar großen Areal fast 8500 Grabmale angelegt, von denen rund 7600 erhalten sind) sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann oder verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Friedhofs gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.