Hamburg: Polizei-Eskorte für Wildgans - Spezialeinsatz in Osdorf

Was tun, wenn ein besorgter Bürger eine Gans ins Polizeikommissariat bringt? Am Sonnabend haben Beamte des Reviers 26 das erlebt.

Hamburg. Das war mal ein Gans anderer Einsatz für die Polizei Hamburg: Im Kommissariat 26 am Blomkamp (Osdorf) meldete sich am Sonnabendmittag ein besorgter Bürger, der in der etwa 2,5 Kilometer entfernten Ohnhorststraße eine hilflose junge Wildgans an sich genommen hatte.

Polizisten bringen Gans im Streifenwagen in den Botanischen Garten

Kurzerhand war er mit dem Vogel zur Polizei gegangen, um zu helfen. Doch was sollten die Beamten mit der Gans?

Kurz nachgedacht, telefoniert und los: Im Streifenwagen brachten Polizisten die Wildgans zum Botanischen Garten. Dort wurde das Tier um kurz nach 14 Uhr mit einer Gruppe anderer Wildgänse vereint - und es soll den Anschein gehabt haben, als ob es sogar die richtige Gänsefamilie gewesen sei.