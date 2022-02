Polizei Hamburg: Rentner stirbt nach Unfall mit Lkw – Zeugen gesucht

Hamburg. Nachdem ein 83-Jähriger Fußgänger vergangene Woche an den Folgen eines Unfalls mit einem Lkw gestorben ist, sucht die Polizei nach Zeugen, um den Unfallhergang rekonstruieren zu können. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der 24 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges am 9. Februar gegen 11.35 Uhr auf der rechten Spur der Cuxhavener Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts direkt vor der Kreuzung mit der Straße Am Neugrabener Bahnhof gestoppt.

Die Ampel habe für ihn zwar grün gezeigt, aber, so erklärt Polizeisprecher Daniel Ritterskamp, aufgrund des stockenden Verkehrs hätte der Sattelzug sonst die Kreuzung blockiert. An der rot zeigenden Fußgängerampel wartete gleichzeitig der 83-Jährige.

Polizei Hamburg sucht Zeugen für tödlichen Unfall mit Lkw

Als der Verkehr auf der vierspurigen Straße wieder in Gang kam, fuhr auch der Lkw-Fahrer wieder an, die Ampel zeigte weiterhin grün für ihn und rot für Fußgänger: "Währenddessen hatte der Fußgänger offenbar die Fußgängerfurt bei für ihn Rot zeigender Ampel betreten und befand sich damit unmittelbar vor dem Sattelzug", so Ritterskamp. Der tonnenschwere Lkw erfasste den 83-Jährigen, der dadurch schwer am Fuß verletzt wurde. Am Tag nach dem Unfall starb der Mann im Krankenhaus an den Unfallfolgen.

Die Polizei bittet nun zur endgültigen Klärung des Sachverhalts mögliche Unfallzeugen, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. So sollen mehrere Autofahrer das Geschehen beobachtet haben, zudem hätten zwei weitere Fußgänger gleichzeitig mit dem Unfallopfer an der Ampel gewartet. Diese und etwaige weitere Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 040/42 86 54 961 zu kontaktieren.