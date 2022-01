Polizei Hamburg – Einbruch in Sparkasse: Täter wollen in Tresorraum

In Wandsbek sind Kriminelle durch eine Tiefgarage in eine Bank eingebrochen. Der Fall erinnert an zwei weitere Taten im Norden.

Kriminelle haben versucht, durch eine Wand in den Tresorraum einer Sparkasse in Hamburg zu gelangen.

Polizei Hamburg Einbruch in Sparkasse: Täter wollen durch Wand in Tresorraum

Hamburg. Einbrecher haben in Hamburg erneut versucht, in den Tresorraum einer Bank zu gelangen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter über eine Tiefgarage in die Sparkasse Holstein an der Wandsbeker Marktstraße. Dafür hebelten sie eine Tür auf.

In der Bank sollen die Kriminellen dann versucht haben, gewaltsam mit einem Hammer eine Wand zum Tresorraum zu durchbrechen. "Dieser Versuch wurde jedoch offenbar nach wenigen Minuten abgebrochen, und die Täter entfernten sich, ohne in den Tresorraum gelangt zu sein", erklärt Polizeisprecher Finn Lewin.

Einbruch bei Haspa in Altona: Mitglied des Remmo-Clans verhaftet

Zuletzt sorgten ähnliche Taten in Norderstedt und Altona für Schlagzeilen. In Altona hatten Kriminelle im Oktober 2020 im Keller eines Gebäudes an der Holstenstraße mehrere schwere Türen gewaltsam geöffnet und versucht, mit einem Kernbohrer durch die Wand in den Tresor der Haspa zu gelangen. Im November 2021 wurde ein Verdächtiger festgenommen. Es handelt sich um einen 40 Jahre alten Mann, der dem berüchtigten Remmo-Clan zugerechnet wird, auf dessen Konto mehrere ähnliche Taten gehen.

In der Norderstedter Innenstadt drangen die Täter im August 2021 durch den Boden einer Wohnung im ersten Obergeschoss in den darunterliegenden Tresorraum der Haspa ein. Dort öffneten und plünderten sie mehr als 600 Schließfächer. Auch in diesem Fall vermuten die Ermittler einen Zusammenhang mit der Clan-Kriminalität.

Polizei Hamburg sucht Zeugen

Wer in Wandsbek für den Einbruch in die Sparkasse Holstein verantwortlich ist, ist noch völlig unklar. Deswegen bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und fragt, wer in der Nacht von Sonntag auf Montag (3. Januar) gegen 1 Uhr verdächtige Beobachtungen an der Wandsbeker Marktstraße gemacht hat. Die Tiefgaragenzufahrt befindet sich an der Straße Kattunbleiche. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 040/4286-56789 (Hinweistelefon) oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.

