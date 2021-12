Polizei Hamburg: Lehrerin vor Schülern bedroht und bespuckt – Zeugen gesucht

Hamburg. Die Polizei Hamburg bittet um Hilfe bei der Suche nach einem Unbekannten, der am Dienstagnachmittag zwei Lehrerinnen verbal attackiert und eine von ihnen bespuckt hat. Die Frauen standen gegen 14.45 Uhr mit einer Gruppe Sechstklässler am Bahnsteig des U-Bahnhofs Stephansplatz, als sich ihnen unvermittelt ein Mann näherte.

Dieser habe grundlos damit begonnen, die beiden Lehrkräfte mehrsprachig (laut Polizei auf deutsch, türkisch und arabisch) zu beleidigen und zu bedrohen. Nachdem eine der Frauen von dem Mann auch noch angespuckt worden war, fuhr die U-Bahn ein und die Lehrerinnen und ihre Schützlinge konnten in den Zug ausweichen.

Polizei Hamburg: Lehrerin bespuckt – so soll der Täter aussehen

Obwohl sie sofort die Polizei verständigten, konnte der Mann nicht mehr im Umfeld angetroffen werden, auch eine Sofortfahndung im Umkreis blieb ergebnislos. Warum der Täter sich so ereiferte, ist nicht bekannt – unter Umständen hatte er Drogen genommen oder befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, so die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß sein und war zur Tatzeit mit einer übergroßen Jeanshose mit vielen Taschen und auffallend weißen Nähten, einem hellen, ebenfalls übergroßen Kapuzenpullover und einem beige-/senffarbenen Anorak – auch dieser in Übergröße – bekleidet und trug eine graue Wollmütze.

Wer Hinweise auf Täter oder Tathergang geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 040/42 86 - 56 789 in Verbindung zu setzen.

